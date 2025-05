FC Metaloglobus București a terminat sezonul regulat pe locul al treilea în Liga 2, apoi s-a clasat pe poziția a cincea, la finalul play-off-ului și a beneficiat de faptul de CSA Steaua nu a avut drept de promovare. "Echipa Pantelimonului" a remizat în turul barajului de promovare/rămânere în Liga 1, scor 1-1, pe terenul lui Poli Iași. Returul se va disputa pe 1 iunie, la Clinceni.



Alături de inimoasa sa echipă, o revelație a actualui sezon al Ligii este antrenorul Ianis Zicu. După ce a jucat la echipe precum Dinamo, Inter Milano, Parma, Rapid, Poli Timișoara, ȚSKA Sofia, Pohang Steelers, Gangwon FC, Petrolul și ASA Tg. Mureș, acesta a devenit antrenor în 2019. De atunci, el le-a pregătit pe FC Voluntari U19, FC Farul Constanța, Unirea Constanța, Concordia Chiajna și FC Metaloglobus, cu ultima echipă fiind sub contract din 2023.



"Prin seriozitate, sunt convins că va convinge mai departe"

"Prin curtea lui Metaloglobus au trecut antrenori care, mai devreme sau mai târziu, au făcut pasul în prima ligă și au și confirmat acolo. Vorbim de Gyuszi Balint, care a plecat de la Metaloglobus la UTA Arad, a promovat din Liga 2, apoi a antrenat în Liga 1. Este deja un antrenor consacrat, anul acesta a făcut o figură foarte frumoasă la Oțelul Galați. Marius Măldărășanu a plecat de la noi, s-a dus la Hermannstadt în Liga 2, a promovat și este de patru-cinci ani de zile la Sibiu. Face o figură foarte frumoasă acolo.



Ianis Zicu nu ar fi primul antrenor care ar pleca de la Metaloglobus și ar ajunge un nume respectat în Liga 1. Dacă ajunge acolo, e bucătăria lui, el știe ce are de făcut. Prin seriozitate, sunt convins că va convinge mai departe. Nu îmi place să-l descriu, cred că el se poate descrie mai bine sau jocul echipei o poate face.



"Ianis Zicu nu are clauză de prelungire automată în caz de promovare"

Nu știi nimic în viața asta, nu știi ce faci de azi pe mâine. Ianis Zicu nu are clauză de prelungire automată în caz de promovare. Este logic și normal că este prima noastră opțiune și ne dorim să rămână dacă vorbim de Liga 1. Eu, personal, îmi doresc să rămână inclusiv dacă echipa nu va face pasul către prima ligă și va rămâne în Liga 2.



Este un lucru pe care l-am făcut și acum un an de zile, în momentul în care am câștigat la Piatra Neamț, când am spus că și-a prelungit singur contractul, prin prisma faptului că a avut rezultate. Dacă un antrenor are rezultate, este logic și normal să-ți dorești să continui cu el. Mai departe, ce ține de partea financiară, discută personal cu patronul. Ce ține de dorința lui să continue sau nu cu clubul, la fel, mingea este la el în curte", a declarat Marius Burcă, președintele lui Metaloglobus, pentru Sport.ro.