EXCLUSIV | Era cel mai talentat junior al Rapidului, iar acum este un chef apreciat! "Rapidul e ca un fel de mancare foarte picant!" 

O accidentare grava i-a incheiat cariera de jucator, dar l-a indreptat catre o alta meserie de care era atras.

Constantin Berechet a fost considerat unul dintre cele mai talentati juniori ai Rapidului, fiind in lot la Liga 2 si titular la Liga 5 si Liga 4, dupa reinfintarea clubului. Costi purta tricoul cu numarul 10, juca atacant si era apreciat pentru tehnica sa, dar a suferit o fractura de tibie si peroneu, in septembrie 2017, la un meci castigat cu 5-1 impotriva celor la Romprim. Un an mai tarziu, s-a lasat de fotbal, dupa ce nu a mai reusit sa reintre in forma sportiva.

El a facut cursuri de bucatar inca din perioada in care inca era jucator, pentru ca gatitul era hobby-ul lui si voia sa aiba o meserie asigurata, daca sufera o accidentare sau se intampla ceva neprevazut cu cariera de fotbalist. Acum este bucatar la un restaurant din centrul Bucurestiului si vrea sa devina unul dintre cei mai cunoscuti chefi din Romania.

"Am jucat la Rapid de la 15 ani pana la 21 de ani. Am evoluat ca atacant la Rapid, la juniori si la echipa de seniori. Am fost in lotul de Divizia B antrenat de Dan Alexa. Ulterior, am incercat sa ajut echipa, dupa ce a retrogradat, insa m-am accidentat foarte grav si am ales sa renunt. Am suferit o dubla fractura de tibie si peroneu, care m-a tinut destul de mult deoparte de teren si am ales sa merg pe alt drum. Puteam sa mai joc fotbal, dar salariile oferite la Liga 3 erau mici, de 1.500-2.000 de lei. Dupa accidentare, a urmat o recuperare foarte lunga. Am incercat sa revin, insa nu puteam sa ajung la aceleasi standarde si am decis sa renunt.

Sunt rapidist de mic, din tata in fiu. Sunt rapidist de la varsta de 7 ani. Sunt nascut la Ramnicu Sarat, asa ca primul meci vazut pe viu pe Giulesti a fost tarziu, o partida cu Heerenveen, din Cupa UEFA. Idolul meu era Costin Lazar. L-am intalnit, ma cunosc cu el. E un jucator foarte bun si o persoana deosebita. Sunt nerabdator sa merg la meciuri pe noul stadion si sa sustin echipa, in sezonul urmator, mai ales ca am reusit promovarea in Liga 1.

Am facut cursurile de bucatar inca din perioada in care jucam, pentru ca era un hobby si voiam sa am o diploma, ca o plasa de siguranta, daca se intampla ceva cu fotbalul. Acum sunt chef la un restaurant din Bucuresti, in zona Universitate. Totul este ok, am un viitor stralucit. Sunt multumit de noua meserie si inca sunt alaturi de echipa, dar ca suporter.

La restaurantul unde lucrez acum, avem un specific frantuzesc. In aceasta directie as vrea sa ma indrept si eu, incerc sa dezvolt bucataria, pentru ca in Romania nu este la un nivel foarte ridicat. Sper sa ajung, in cativa ani, sa fiu un chef cunoscut in tara noastra. Daca ar fi sa compar Rapidul cu un fel de mancare, cred ca ar fi ceva foarte picant. Cred ca un chilli con carne, dar foarte picant. Sa te ia cu caldura cand mananci si sa simti ca traiesti riscant. As vrea sa le gatesc baietilor de la Rapid, sa ii astept oricand la o masa ca sa sarbatorim reintoarcerea in Liga 1", a declarat fostul fotbalist pentru PRO TV.