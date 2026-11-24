Jannik Sinner a suferit o intervenție chirurgicală în Finlanda marți, 24 noiembrie.

Fostul număr unu ATP s-a lăsat în mâinile medicului specialist, Lasse Lempainen, care l-a tratat în trecut pe fotbalistul clubului Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele.

Sinner s-a operat la genunchi și va absenta din circuit între 4 și 6 luni

Jannik Sinner, așteptat să revină în circuitul ATP în perioada martie-mai 2027.

Rai informează că operația a decurs conform așteptărilor în orașul Turku, amplasat pe coasta de sud-vest a Finlandei.

Din primele informații reiese că italianului Jannik Sinner i-a fost lungită banda iliotibială, structura fibroasă groasă care se întinde de la nivelul șoldului până sub genunchi.

Tipul de operație este descris de experți ca fiind „cel mai puțin invaziv și cel mai puțin stresant,” dintre soluțiile posibil de adoptat în aceste cazuri de dureri cronice, conform Tennis365.

Sinner va ajunge la minimum șapte luni fără meci oficial în ATP

Prima sută de zile după operație este considerată cea mai importantă de către medici, în funcție de configurația acesteia urmând a fi stabilit termenul final aproximat pentru recuperare completă.

În oricare dintre scenarii însă Jannik Sinner va rata Australian Open 2027, primul turneu de mare șlem al sezonului următor. În cel mai probabil caz, Sinner nu va fi prezent nici la Indian Wells și Miami, două turnee ATP Masters 1000 pe care le-a câștigat în acest an.

