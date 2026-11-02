Bianca Andreescu (26 de ani a pus capăt perioadei îndelungate de mediocritate prin câștigarea celui de-al patrulea trofeu al sezonului.

Sportiva canadiană cu părinți români a reușit, pentru a doua oară în trei săptămâni, să iasă campioana unei competiții de tenis profesionist.

Bianca Andreescu, patru titluri câștigate în 2026: nu vrea să încheie anul fără să revină în top 100 WTA

După succesul de la Rovereto, Italia, într-o întrecere de calibru WTA 125k, Bianca Andreescu a repetat isprava la Queretaro, Mexic, unde a trecut în finală de principala favorită la câștigarea trofeului, germanca Tatjana Maria, 6-1, 2-6, 6-3, după 2 ore și 7 minute de joc.

În parcursul spre trofeu, în Mexic, canadianca Andreescu a pierdut un singur set, cel din ultimul act al competiției, iar pentru această serie de rezultate, fosta campioană de Grand Slam primește satisfacția de a se fi apropiat de revenirea în top 100 WTA.

Andreescu, la 72 de puncte distanță de revenirea în prima sută mondială

109 este locul ocupat în clasamentul mondial de sportiva născută în 2000, care s-a înscris și în evenimentul WTA 125k de la Cali, Columbia, unde va participa în această săptămână.

Un nou șir de victorii o poate propulsa pe Bianca Andreescu în prima sută ierarhică, canadianca situându-se, la ora actuală, la 72 de puncte WTA distanță de ocupanta poziției cu numărul 100.

