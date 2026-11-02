GALERIE FOTO A schimbat țara, nu și forma: Bianca Andreescu, al doilea trofeu câștigat în trei săptămâni: revenire spectaculoasă în ierarhie

A schimbat țara, nu și forma: Bianca Andreescu, al doilea trofeu câștigat în trei săptămâni: revenire spectaculoasă în ierarhie Tenis
Alexandru Hațieganu
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Bianca Andreescu a făcut pași importanți în pregătirea unui sezon 2027 care îi poate relansa, cu adevărat, cariera de jucătoare de top în WTA.

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Bianca AndreescuTenis WTATenis ITFclasament WTA
Din articol

Bianca Andreescu (26 de ani a pus capăt perioadei îndelungate de mediocritate prin câștigarea celui de-al patrulea trofeu al sezonului.

Sportiva canadiană cu părinți români a reușit, pentru a doua oară în trei săptămâni, să iasă campioana unei competiții de tenis profesionist.

Bianca Andreescu, patru titluri câștigate în 2026: nu vrea să încheie anul fără să revină în top 100 WTA

După succesul de la Rovereto, Italia, într-o întrecere de calibru WTA 125k, Bianca Andreescu a repetat isprava la Queretaro, Mexic, unde a trecut în finală de principala favorită la câștigarea trofeului, germanca Tatjana Maria, 6-1, 2-6, 6-3, după 2 ore și 7 minute de joc.

În parcursul spre trofeu, în Mexic, canadianca Andreescu a pierdut un singur set, cel din ultimul act al competiției, iar pentru această serie de rezultate, fosta campioană de Grand Slam primește satisfacția de a se fi apropiat de revenirea în top 100 WTA.

Andreescu, la 72 de puncte distanță de revenirea în prima sută mondială

109 este locul ocupat în clasamentul mondial de sportiva născută în 2000, care s-a înscris și în evenimentul WTA 125k de la Cali, Columbia, unde va participa în această săptămână.

Un nou șir de victorii o poate propulsa pe Bianca Andreescu în prima sută ierarhică, canadianca situându-se, la ora actuală, la 72 de puncte WTA distanță de ocupanta poziției cu numărul 100.

Bianca Andreescu

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Ce a făcut Bianca Andreescu în România, în vară

„Nu vreau să vorbesc niciun pic de engleză. Mă simt foarte bine, sunt sănătoasă și sunt foarte fericită pentru că joc turneul de aici, din Toronto,” a spus, inițial, Bianca Andreescu.

„Pentru mine, sănătatea e numărul unu în priorități, iar acum sunt sănătoasă. Anul acesta a fost bun pentru mine, pentru că am jucat mult tenis. A fost primul an în care am jucat fără să am nicio problemă și sunt foarte mulțumită de acest lucru,” a punctat Bianca Andreescu, într-un interviu acordat exclusiv PRO TV și Sport.ro.

Despre vizita făcută bunicii din Vaideeni, județul Vâlcea, Bianca Andreescu a dezvăluit că se bucură de mâncarea pe care o savurează în țară.

„Simt foarte multă iubire când vin în România. Bunica mereu mă așteaptă cu gogoși, facem sarmale când suntem împreună, fasole și papanași. Mereu mănânc foarte bine când vin în România,” a dezvăluit Bianca Andreescu.

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