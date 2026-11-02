GALERIE FOTO Aer tare: Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA, deși a pierdut în primul tur la Tokyo

Aer tare: Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA, deși a pierdut în primul tur la Tokyo Tenis
Marcu Czentye
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Retragerea ar fi tristă: Sorana Cîrstea, la cea mai înaltă clasare a carierei, în săptămâna ultimului turneu programat în 2026.

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Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani) începe săptămâna care poate marca ultima sa apariție oficială într-un turneu WTA.

Jucătoarea din România va juca marți, 3 noiembrie, după ora 09:30, împotriva uzbecei Maria Timofeeva (70 WTA), ceea ce poate rămâne ultima sa partidă în circuitul profesionist.

Clasamentul WTA îi arată Soranei Cîrstea că o prelungire a carierei ar fi inspirată

Retragerea definitivă este încă un lucru la care Sorana Cîrstea se gândește intens, în aceste zile, dar în nicio direcție vizibilă, din declarațiile oferite.

Cîrstea și-a amânat pentru finalul stagiunii momentul deciziei finale, aspect care crește șansele ca, în următoarele săptămâni, românca să anunțe public hotărârea sa finală.

Cei mai mulți dintre iubitorii sportului își doresc să o vadă pe Sorana Cîrstea continuând în circuitul WTA cel puțin încă un an, sau atât timp cât va reuși să imite rezultatele din ultimii ani.

Dacă în cea mai bună parte a ultimului deceniu Sorana Cîrstea s-a consacrat ca jucătoare de top 30 mondial, în acest an, a făcut pasul către un prag superior și a acces în top 15 mondial.

Sorana Cîrstea

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Calculele țin partea celor mai buni: Cîrstea, revenită în top 15 WTA

Fără vreo coincidență, în săptămâna în care Sorana Cîrstea își începe traseul în turneul WTA 250 de la Hong Kong, clasamentul mondial a publicat o actualizare de bun augur pentru sportiva din țara noastră.

A urcat un loc, până pe poziția cu numărul 15, deși a pierdut în fața australiencei Maya Joint, în prima partidă jucată la Tokyo.

Sorana Cîrstea își egalează astfel cea mai înaltă clasare avută în carieră, bifată după US Open 2026, unde a jucat optime de finală.

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