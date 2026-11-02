Sorana Cîrstea (36 de ani) începe săptămâna care poate marca ultima sa apariție oficială într-un turneu WTA.

Jucătoarea din România va juca marți, 3 noiembrie, după ora 09:30, împotriva uzbecei Maria Timofeeva (70 WTA), ceea ce poate rămâne ultima sa partidă în circuitul profesionist.

Clasamentul WTA îi arată Soranei Cîrstea că o prelungire a carierei ar fi inspirată

Retragerea definitivă este încă un lucru la care Sorana Cîrstea se gândește intens, în aceste zile, dar în nicio direcție vizibilă, din declarațiile oferite.

Cîrstea și-a amânat pentru finalul stagiunii momentul deciziei finale, aspect care crește șansele ca, în următoarele săptămâni, românca să anunțe public hotărârea sa finală.

Cei mai mulți dintre iubitorii sportului își doresc să o vadă pe Sorana Cîrstea continuând în circuitul WTA cel puțin încă un an, sau atât timp cât va reuși să imite rezultatele din ultimii ani.

Dacă în cea mai bună parte a ultimului deceniu Sorana Cîrstea s-a consacrat ca jucătoare de top 30 mondial, în acest an, a făcut pasul către un prag superior și a acces în top 15 mondial.