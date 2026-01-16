Grecul aflat la conducerea arbitrajului românesc a tăiat în carne vie și a renunțat la serviciile celui mai bine cotat observator român al momentului. Alexandru Deaconu nu mai figurează pe lista supervizorilor internaționali, o mutare care a luat prin surprindere lumea fotbalului, mai ales că mandatul listei inițiale era valabil doi ani. Modificarea s-a făcut la finalul anului trecut.



Federația Română de Fotbal a validat solicitarea imperativă a lui Vassaras, iar forul european a fost notificat și a operat deja schimbarea. Potrivit Golazo, la baza acestei rupturi bruște stă un conflict mai vechi între cei doi, tensiunile fiind evidente de ceva vreme în cadrul instituției.



De la Barcelona - Inter, direct pe tușă



Deaconu, care era supervizor internațional încă din 2013, a atins apogeul carierei sale de observator chiar sezonul trecut. În 2025, acesta a fost delegat la semifinala de foc dintre Barcelona și Inter din Liga Campionilor, confirmând statutul său de top, după ce în 2024 supervizase o semifinală de Conference League.



Declinul influenței sale în organigrama internă sub mandatul grecului nu este o noutate absolută. Fostul „central” a fost îndepărtat în trecut și de la șefia proiectului VAR, poziție gestionată în prezent de Ovidiu Hațegan. După această „epurare” de pe lista UEFA, România rămâne să fie reprezentată la cel mai înalt nivel doar de Nicolae Grigorescu și Augustus Constantin.

