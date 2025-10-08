Ședința a avut loc miercuri saeră alături de reprezentanții cluburilor de fotbal din Superliga. Printre cei prezenți s-au numărat MM Stoica, Victor Angelescu, Cristi Balaj, Ionuț Voicu, Daniel Niculae, dar și Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați.



Reacție savuroasă după ședința organizată de Kyros Vassaras: ”Vremea, ce să se schimbe?”



Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae, a fost întrebat dacă se așteaptă să se schimbe ceva după ședința care a avut loc cu Kyros Vassaras.



Cu o ironie fină, Daniel Niculae a răspuns că singurul lucru care se poate schimba e vremea. Ulterior, oficialul sibienilor a explicat că aducerea arbitrilor străini nu reprezintă o soluție benefică pentru ”centralii” români.



”(n.r. Aștepti să se schimbe ceva, după discuția asta?) Vremea, ce să se schimbe? (n.r. râde cu poftă).



Sunt convins că va exista o transparență, o deschidere mult mai mare. Și arbitrii pot greși, dar odată cu introducerea VAR-ului, greșelile trebuie să fie din ce în ce mai puține sau deloc.



Nu ar fi o idee bună cu arbitrii străini, trebuie să mergem pe ai noștri”, a spus Daniel Niculae, citat de Digi Sport.

