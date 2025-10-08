Printre cei prezenți s-au aflat Mihai Stoica, Victor Angelescu, Cristi Balaj, Ionuț Voicu, Daniel Niculae, dar și Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați.

Ce s-a discutat la ședința lui Kyros Vassaras?! Dezvăluirile lui Angelescu

Șeful arbitrajului românesc a explicat fazele controversate din meciurile disputate în acest sezon și a explicat mai clar ce spune regulamentul cu privire la henț, dar și ce se întâmplă cu sistemul VAR.

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid și acționar minoritar al giuleștenilor, a făcut dezvăluiri din interior.

”Am fost plăcut surprins de idee, de ceea ce am discutat. Am avut o discuție despre viziunea dânsului, cum evaluează, ce se întâmplă cu sistemul VAR, ce identifică ei, arbitrii. Ne-a explicat anumite lucruri pe care nu le știam. Le-am aflat acum. Am aflat că până acum, de când a început campionatului, între 20-24% au existat probleme tehnice cu VAR-ul. Am înțeles că există probleme tehnice pe stadioanele de la Clinceni și Galați.

Avem un sistem VAR care poate fi îmbunătățit. Am discutat despre mai multe faze reclamate de mai multe echipe. O parte din penalty-urile nedate Rapidului. Au fost vreo trei faze. La două ne-a dat dreptate, la unul a avut o altă opinie. A explicat, am înțeles și opinia dânsului. Chiar am înțeles opinia și viziunea la hențul de la U Cluj. Ne-a explicat de ce nu a fost, iar la cele cu Oțelul și cu FC Argeș ne-a dat dreptate.

Ne-a explicat când este henț. A trecut prin tot regulamentul și a explicat cum este regulamentul. Am plecat, după asta, 30% mai deștept. Cred că este o explicație benefică pentru cluburi, presă. Domnul Vassaras știe când este henț sau nu. Înțeleg că dorește să ne vedem mai des, să lămurim lucrurile. A propus să ne vedem de trei ori pe an. Repet, e prima oara când se dorește să se explice ceva. Eu cred că a fost benefic”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

