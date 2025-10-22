Roș-albaștrii se află într-o criză teribilă de fundași centrali, iar Gigi Becali a fost forțat să apeleze la o soluție disperată. Cu Dawa, Graovac și Popescu indisponibili, și Chiricheș absent de pe lista UEFA, patronul a decis cine va face cuplu cu singurul stoper valid din lot, Siyabonga Ngezana.



Soluția de avarie aleasă de patron este Mihai Lixandru, un mijlocaș la bază. Potrivit Fanatik, Becali l-a preferat pe Lixandru în detrimentul lui Baba Alhassan, care oricum a avut evoluții modeste când a fost coborât în defensivă.



Risc maxim cu Lixandru

Alegerea lui Becali este însă una extrem de riscantă. Mihai Lixandru abia și-a revenit după probleme medicale serioase. Acesta a fost operat de apendicită în urmă cu câteva săptămâni și a necesitat o perioadă de repaus total de aproximativ 14 zile.



Fără meciuri în picioare și venit direct după intervenția chirurgicală, Lixandru va fi aruncat direct în focul luptei europene contra atacanților din Serie A.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Bologna: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Rădunovic – Șut, Edjouma – Miculescu, Olaru, Thiam – Alibec.

