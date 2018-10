Rapidul, pas gresit in liga a treia: 0-0 cu Afumati si scandal la final! Jucatorii au sarit la bataie! Ce a spus Daniel Pancu despre sansele la promovare: VIDEO

Rapid a facut doar 0-0 cu CS Afumati, una dintre contracandidatele la promovarea in liga a doua, pe Giulesti.

Rapid si CS Afumati au incheiat la egalitate, 0-0, intr-unul dintre "derbyurile" Seriei 2 a ligii a treia. Finalul meciului a fost marcat de un scandal, jucatorii sarind la bataie. Giulestenii au fost suparati pe tragerile de timp ale adversarilor, dar si pe duritatea cu care acestia au jucat. Matulevicius s-a repezit si la unul dintre tusieri, reprosandu-i ca i-a lasat pe cei de la Afumati sa joace dur.

Daniel Pancu spune ca rezultatul este echitabil.

"Rezultatul este absolut echitabil, o echipa cu experienta la nivelul ligii a doua. Cu putina sansa, puteam sa castigam. Dar la fel puteam sa pierdem la bara lor. E un rezultat echitabil.



Eu m-am dus sa-i despart la final, pentru ca lucrurile puteau degenera.

Avem multe accidentari, avem probleme din acest punct de vedere. Am bagat astazi un copil care a facut doar doua antrenamente cu noi.

E greu in liga a treia, era normal sa fie. Nu mai sunt adversarii de anul trecut, dar in continuare cred ca avem o echipa buna si suntem favoriti la promovare.

Am ales sa fiu antrenor si nu pot sa ma plang ca e grea viata aceasta. E adrenalina si mie imi place", a spus Daniel Pancu.

Matulelevicius: "Mergem mai departe cu gandul la promovare"

"Prima repriza am fost mult mai buni, am avut si niste ocazii. Din pacate, nu am reusit sa marcam, am avut si acea bara. Apoi am luat si rosu.



Am luat un punct si mergem mai departe.

Nu stiu cat de grava e accidentarea mea, vom vedea zilele acestea. Sper sa nu fie ceva grav.

A fost scandal la final, pentru ca au venit sa traga de timp. Normal ca ne-am suparat si noi. Dar asta este fotbalul.

Nu vreau sa mai spun acum nimic, din pacate nici arbitrul nu a condus bine meciul", a spus si lituanianul Matulevicius.