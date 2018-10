CRi7a la Real! Dezastru e complet pe Bernabeu: meciul cu Levante, record unic in istoria de peste 100 de ani a clubului

Real Madrid a pierdut inca un meci. Levante conducea cu 2-0 dupa doar 13 minute.

Marcelo a marcat in minutul 72 si a stabilit scorul final, insa a fost prea putin pentru ca "galacticii" sa evite un nou esec. Echipa lui Lopetegui a intrat in istorie cu un record negativ.

Trecusera nu mai putin de 8 ore de la ultimul gol marcat de Real Madrid, fapt nemaiintalnit in istoria de 116 ani a clubului. Precedentul record negativ al echipei era de 464 de minute.

In mod oficial, Julen Lopetegui mai are ragaz pana la derby-ul cu Barcelona pentru a redresa echipa, insa informatiile aparute in presa spaniola il dau ca si demis. Esecul cu Levante poate transforma scenariul in realitate.