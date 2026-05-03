Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile

Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano primește vizita celor de la Parma pe Giuseppe Meazza, într-o partidă care îi poate aduce titlul de campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului. 

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Formația antrenată de Cristi Chivu are șansa de a cuceri trofeul în fața propriilor suporteri duminică, de la ora 20:45.

Potrivit ultimelor informații din cantonamentul milanezilor, antrenorul român ar putea miza pe Yann Sommer între buturi, protejat de o linie defensivă de trei jucători formată din Akanji, Acerbi și Bastoni. La mijlocul terenului, Dumfries și Dimarco vor acționa pe flancuri, în timp ce Barella, Zielinski și Mkhitaryan vor asigura zona centrală.

În ofensiva lui Inter, Marcus Thuram va face pereche cu argentinianul Lautaro Martinez, care a revenit recent după o accidentare. Atacantul argentinian a participat la ultimele antrenamente alături de grup și pare că i-a luat fața lui Pio Esposito pentru un post de titular, anunță italienii.

  • Chivu zanetti milito
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Parma mizează pe continuitate

De cealaltă parte, Parma vine la Milano cu dorința de a continua parcursul de până acum. Antrenorul Carlos Cuesta păstrează formula din runda anterioară și mizează pe Suzuki în poartă, iar defensiva va fi alcătuită din Circati, Troilo și Ndiaye.

Căpitanul Delprato va continua pe flancul drept, în timp ce Valeri va juca în stânga. La mijlocul terenului vor evolua Nicolussi Caviglia, Bernabe și Keita, iar atacul oaspeților va fi compus din Strefezza și Pellegrino. Partida va fi arbitrată de Bonacina.

Echipe probabile:

  • Inter Milano (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez;
  • Parma (3-5-2): Suzuki - Circati, Troilo, Ndiaye - Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri - Strefezza, Pellegrino.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter - Parma, ora 21:45, LIVE TEXT. Ziua cea mare pentru Chivu: calculele pentru Scudetto sunt foarte simple
Inter - Parma, ora 21:45, LIVE TEXT. Ziua cea mare pentru Chivu: calculele pentru Scudetto sunt foarte simple
Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli
Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli
Italienii l-au comparat cu Cristi Chivu, dar antrenorul a recunoscut: „A pus bazele acestei echipe”
Italienii l-au comparat cu Cristi Chivu, dar antrenorul a recunoscut: „A pus bazele acestei echipe”
ULTIMELE STIRI
Eliza Samara și-a arătat din nou clasa! Thriller-ul de la Mondial care a făcut România și mai mare în tenisul de masă
Eliza Samara și-a arătat din nou clasa! Thriller-ul de la Mondial care a făcut România și mai mare în tenisul de masă
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
Manchester United - Liverpool, de la 17:30 în Premier League (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza lui Dan Chilom
Manchester United - Liverpool, de la 17:30 în Premier League (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza lui Dan Chilom
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Elias Charalambous i-a dat răspunsul lui Gigi Becali

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”

A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”



Recomandarile redactiei
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
”Messi de România” s-a întors în fotbal: ”Mi-am încărcat bateriile, sunt pregătit”
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Accidentările teribile le-au năruit visul! Topul fotbaliștiilor care ratează Cupa Mondială 2026
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
Replica lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali: ”Când s-a trezit era dimineață / Nici el nu crede ce spune”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

stirileprotv Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică

Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

stirileprotv Oana Gheorghiu, mesaj către Petrișor Peiu: Dacă se dovedește că minte, să doneze înapoi acțiunile de la companiile de stat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!