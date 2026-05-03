Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11” al lui Inter. Echipele probabile

Formația antrenată de Cristi Chivu are șansa de a cuceri trofeul în fața propriilor suporteri duminică, de la ora 20:45.

Potrivit ultimelor informații din cantonamentul milanezilor, antrenorul român ar putea miza pe Yann Sommer între buturi, protejat de o linie defensivă de trei jucători formată din Akanji, Acerbi și Bastoni. La mijlocul terenului, Dumfries și Dimarco vor acționa pe flancuri, în timp ce Barella, Zielinski și Mkhitaryan vor asigura zona centrală.

În ofensiva lui Inter, Marcus Thuram va face pereche cu argentinianul Lautaro Martinez, care a revenit recent după o accidentare. Atacantul argentinian a participat la ultimele antrenamente alături de grup și pare că i-a luat fața lui Pio Esposito pentru un post de titular, anunță italienii.