Imaginea zilei! Ce facea Florentino Perez in timp ce Real suferea o noua infrangere soc in La Liga: "Ciao, Antonio!" :)

Real Madrid a pierdut din nou in La Liga si a ajuns la 3 infrangeri in 9 etape.

Real Madrid trece printr-o criza fara precedent. Madrilenii au cinci meciuri consecutive fara victorie, dintre care patru au fost ingrangeri. Astazi, ei au cedat pe teren propriu in fata lui Levante, scor 1-2.

Real Madrid risca sa cada pe locul 10 in clasament daca Espanyol, Valladolid si Sociedad se vor impune in aceasta etapa.

Criza prin care trece Realul alimenteaza zvonurile unei posibile inlocuiri a lui Julen Lopetegui pe banca formatiei.

O imagine cu presedintele Florentino Perez a contribuit si ea la aceste zvonuri.

In timpul meciului, Perez a fost surprins butonand de zor telefonul, parand ca discuta cu cineva prin SMS.

Mai in gluma, mai in serios, internautii au spus ca Florentino Perez negocia sosirea lui Antonio Conte.

What was Florentino Pérez up to during that defeat...?https://t.co/1SN3z5NJbf pic.twitter.com/NGdJF3ixj9