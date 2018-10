Scene NERVOASE! Mourinho si-a iesit din minti in momentul in care United a fost egalata in minutul 90+6 si a fost placat de stewarzi

Inca un pas gresit pentru United. Formatia antrenata de Jose Mourinho a pierdut 2 puncte esentiale pe finalul partidei cu Chelsea de pe Stamford Bridge.

United conducea cu 2-1 cu doar 15 minute inainte de finalul partidei, dar Barkley a adus egalarea pentru gazde in minutul 90+6 cu un sut din interiorul careului. Atunci a inceput nebunia.

Un secund al lui Sarri a celebrat golul chiar in fata antrenorului lui United, moment in care Mourinho si-a iesit din minti si a sarit la bataie.

Marco Ianni celebrates with a fist-pump directly in front of Mourinho and then runs back in front of him which clearly incenses the Portuguese manager who gets up and tries to confront the Chelsea assistant coach.