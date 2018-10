Ronaldo, cel mai urmarit sportiv pe internet, dar primeste mai putini bani decat doua vedete din SUA. Cati bani ia pentru fiecare postare pe Instagram

Ronaldo ramane "rege" in social media, dar doua vedete din Statele Unite l-au depasit la un capitol esential.

Cristiano Ronaldo este cel mai urmarit sportiv in social media si unul dintre cei mai influenti oameni de pe planeta. CR7 are peste 140 de milioane de urmaritori pe Instagram, dar doua vedete il depasesc clar la un capitol esential.

Selena Gomez si Kyle Jenner primesc mai multi bani per postare decat vedeta lui Juventus. Ronaldo incaseaza 750 de mii de dolari pentru fiecare postare in timp ce Selena Gomez si Kyle Jenner primesc 800.000 respectiv un milion de dolari per post.

In ciuda acestei statistici, Ronaldo ramane cel mai urmarit si cel mai bine platit sportiv. Vedete precum LeBron James, Curry, McGregor sau Nadal nici macar nu viseaza la cifrele lui Cristiano. Din punct de vedere al incasarilor, Neymar primeste cu "doar" 150.000 de dolari mai putin, in timp ce daca vrei sa-ti promovezi brandul pe pagina lui Lionel Messi trebuie sa scoti din buzunar jumatate de milion.