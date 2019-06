Sunt aproape gata! :) Cum arata stadioanele de EURO Steaua si Rapid cu fix un an inainte de Euro 2020! Imaginile surprinse AZI

Autoritatile promit ca stadioanele Steaua, Rapid si Arcul de Triumf vor putea fi folosite de echipele care vin la Euro 2020.

Daca in Ghencea betoanele se vad, in Giulesti lucrarile sunt in urma. Compania Nationala de Investitii a publicat imagini noi de pe cele doua santiere in aceasta dimineata.