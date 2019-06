Rapid vrea viteza catre Liga I, Pancu aduce un jucator care a trecut pe la CFR Cluj! Ce transferuri au facut pana acum giulestenii

Rapid se intareste cu un jucator care a fost legitimat la CFR Cluj.

Rapid are ca obiectiv pentru sezonul viitor promovarea in Liga 1 si pregatesc campania de achizitii. Una dintre tintele giulestenilor este Cosmin Sirbu (23 de ani), care a fost in trecut legitimat la campioana Romaniei, CFR Cluj.

Jucatorul a mai evoluat in Liga a 2-a pentru FC Bihor, FCM Baia Mare si ASA Targu Mures.

Sirbu: "Ma onoreaza dorinta venita pe adresa clubului Rapid"

"Stiu ca exista un interes, insa, momentan sunt jucator liber de contract. Ma onoreaza dorinta venita de pe adresa Rapidului, doar faptul ca sunt pe lista uneia dintre cele mai iubite echipa din tara mea ma face sa ma simt apreciat. Vom vedea ce va fi", a declarat Sirbu pentru ProSport.

Transferurile facute pana acum de Rapid

Pentru sezonul de Liga a doua, pana in acest moment Rapid a transferat trei jucatori: George Tudoran (23 ani), Matias Roskopf (21 ani) si Gabriel Dodoi (20 ani). In ceea ce priveste plecarile, Rapid s-a despartit de brazilianul Robinho si de Adrian Grigore.

Obiectivul principal: PROMOVAREA

Rapidistii vor juca si in acest sezon in Regie, stadionul propriu urmand sa fie gata, daca se va lucra intr-un ritm mai alert decat pana acum, abia in vara sau toamna lui 2020. Cu un buget de 2,5 milioane de euro, Rapid este principala favorita la promovarea in Liga 1, la echipa anuntandu-se deja cateva transferuri bune, printre care George Tudoran si Gabriel Dodoi, doi dintre cei mai buni oameni ai Pandurilor in acest sezon, Facundo Mallo (uruguayan / ex-Dinamo) si Matias Roskopf (argentinian / crescut de Boca Juniors). Singurele semne de intrebare raman in privinta capacitatii antrenorului Daniel Pancu, care detine doar licenta B UEFA si are putina experienta ca antrenor, sa gestioneze bine lotul si sa preintampine surprizele de pe traseu, dar si potenta financiara a tanarului patron Victor Angelescu sau slabirea sprijinului politic, stiindu-se faptul ca Liviu Dragnea era fan rapidist si unul dintre sustinatorii actualului proiect.