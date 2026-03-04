Ce nenorocire a provocat Kader Keita, fix înainte ca Rapidul să-și înceapă parcursul din play-off! Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, mijlocașul african a lovit o femeie pe trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului!

După ce acest caz înfiorător a „transpirat“ în mass-media, Keita a ajuns pe mână polițiștilor. Iar astăzi, a fost adus în cătușe, la Tribunalul București pentru audieri. Aproape sigur, pe numele fotbalistului va fi eliberat un mandat de arestare de 30 de zile. Ulterior, în funcție de ce se va întâmpla și cu femeia de 67 de ani, lovită pe trecerea de pietoni, ivorianul riscă între 2 și 7 ani de închisoare.