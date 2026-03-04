VIDEO Imagini șocante! VIDEO cu accidentul în care e implicat Kader Keita

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kader Keita a provocat un accident grav, iar imaginile incidentului sunt șocante.

TAGS:
Kader KeitaaccidentRapid
Din articol

Keita a fost implicat într-un accident rutier, după ce a fi lovit o femeie de 68 de ani care se afla pe trecerea de pietoni.

Jucătorul Rapidului a plecat de la locul accidentului, care s-a produs în jurul orei 5:50, iar femeia a fost transportată la spitalul Floreasca și se afla în stare gravă.

Imagini cu puternic impact emoțional! Cum s-a produs accidentul lui Keita

Din video-ul de la mai jos se poate observa cum pietonul ar fi traversat regulamentar pe trecerea de pietoni, ia mașina condusă de Kader Keita ar fi spulberat-o pur și simplu pe femeia de 68 de ani.

Ce a făcut Keita în ziua accidentului. Fotbalistul Rapidului se va prezenta la Tribunal

Mijlocașul giuleștenilor a plecat de la locul accidentului înainte ca forțele de ordine și ambulanță să sosească, conform GSP.ro.

Fotbalistul se întorcea de la rugăciunile de dimineață pentru că este musulman, iar după ce a produ accidentul a plecat la baza de antrenament a Rapidului, fără să comunice nimic despre cele întâmplate.

Marți seară, Keita a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore.

Femeia de 68 de ani a fost transportată la spital cu fractură la gamba dreaptă, traumatism cranio-cerebral de gradul I și traumatism vertebro-cervical, după cum informează sursa menționată mai sus.

Keita se va prezenta miercuri, 4 martie, în jurul orei 16:00, la Tribunalul din București, pentru a fi audiat și va fi reprezentat de unul dintre avocații lui Dan Șucu.

