Keita a fost implicat într-un accident rutier, după ce a fi lovit o femeie de 68 de ani care se afla pe trecerea de pietoni.

Jucătorul Rapidului a plecat de la locul accidentului, care s-a produs în jurul orei 5:50, iar femeia a fost transportată la spitalul Floreasca și se afla în stare gravă.

Imagini cu puternic impact emoțional! Cum s-a produs accidentul lui Keita

Din video-ul de la mai jos se poate observa cum pietonul ar fi traversat regulamentar pe trecerea de pietoni, ia mașina condusă de Kader Keita ar fi spulberat-o pur și simplu pe femeia de 68 de ani.