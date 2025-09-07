Rapid încearcă pe ultima sută de metri să-și întărească linia mediană în vederea unei clasări cât mai sus în clasament la finalul acestui sezon. Primul pas îl reprezintă accederea în play-off, dar Șucu și Angelescu au lăsat de mai multe ori să se înțeleagă că visează chiar la medaliile de aur în Superliga.

Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR

Costel Gâlcă pare să fie cartea câștigătoare pentru conducerea din Grant, dar antrenorul giuleștenilor are nevoie și de un lot solid, compatibil cu aspirațiile echipei. Luni, în ultima zi de transferuri, Rapid încearcă să-l ia de la CFR Cluj pe Alin Fică (24 de ani).

"Ne interesează şi suntem în discuţii. E un jucător pe care îl cunoaştem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr. Costel (n.r. Gâlcă) îl cunoaşte foarte bine. Suntem în negocieri cu clubul; în momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi problema, cu jucătorul.

(n.r. Şansele de reuşită) 50-50. E un jucător pe care plătim bani; poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alţii cred că ar trebui să fie mai ieftin... e o sumă însemnată, dar dacă vom ajunge la un acord înseamnă că la atât îl evaluăm şi noi.



Costel şi-l doreşte, îi vede un loc la echipă, este profilul de mijlocaş care ne trebuie. Este român şi tânăr, ştie foarte bine campionatul, ştie şi clubul. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară", a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

