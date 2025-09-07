VIDEO Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR

Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid e antrenată de Costel Gâlcă. Dan Șucu și Victor Angelescu visează la titlu.

TAGS:
RapidtransferuriAlin FicaVictor AngelescuSuperliga
Din articol

Rapid încearcă pe ultima sută de metri să-și întărească linia mediană în vederea unei clasări cât mai sus în clasament la finalul acestui sezon. Primul pas îl reprezintă accederea în play-off, dar Șucu și Angelescu au lăsat de mai multe ori să se înțeleagă că visează chiar la medaliile de aur în Superliga.

Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR

Costel Gâlcă pare să fie cartea câștigătoare pentru conducerea din Grant, dar antrenorul giuleștenilor are nevoie și de un lot solid, compatibil cu aspirațiile echipei. Luni, în ultima zi de transferuri, Rapid încearcă să-l ia de la CFR Cluj pe Alin Fică (24 de ani).

"Ne interesează şi suntem în discuţii. E un jucător pe care îl cunoaştem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr. Costel (n.r. Gâlcă) îl cunoaşte foarte bine. Suntem în negocieri cu clubul; în momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi problema, cu jucătorul.

(n.r. Şansele de reuşită) 50-50. E un jucător pe care plătim bani; poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alţii cred că ar trebui să fie mai ieftin... e o sumă însemnată, dar dacă vom ajunge la un acord înseamnă că la atât îl evaluăm şi noi.

Costel şi-l doreşte, îi vede un loc la echipă, este profilul de mijlocaş care ne trebuie. Este român şi tânăr, ştie foarte bine campionatul, ştie şi clubul. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară", a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

  • Mijlocașul central a bifat 16 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon și a reușit două goluri și o pasă de gol.
  • 1,4 milioane de euro este cota lui Alin Fică, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Giuleștenii au adus patru jucători în această vară. Este vorba despre: Drilon Hazrollaj (FC Malisheva, 900.000 de euro), Antoine Baroan (FC Winterthur, 400.000 de euro), Kader Keita (CFR Cluj, 200.000 de euro) și Lars Kramer (Aalborg, gratis).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Toate cele patru moțiuni de cenzură &icirc;mpotriva Guvernului au picat. Bolojan: &bdquo;Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii
Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii
Kylian Mbappe, fără inhibiții: &rdquo;El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă&rdquo;
Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”
Cristina Neagu a rostit un singur nume c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebată despre sportivul rom&acirc;n pe care-l urmărește
Cristina Neagu a rostit un singur nume când a fost întrebată despre sportivul român pe care-l urmărește
Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: &rdquo;E doar vina mea. Regret tot&rdquo;
Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: ”E doar vina mea. Regret tot”
Se joacă hochei pe gheață și la 30-35 de grade! Steaua, meci fantastic cu eterna rivală Miercurea Ciuc
Se joacă hochei pe gheață și la 30-35 de grade! Steaua, meci fantastic cu eterna rivală Miercurea Ciuc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fundaș central pentru FCSB: &rdquo;40.000&euro; pe lună&rdquo;

Fundaș central pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea &icirc;n Rom&acirc;nia: Frate, ce e asta? Eu plec! . Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: &bdquo;Bun venit &icirc;n marea noastră familie&rdquo;

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”

Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj și semnează cu altă echipă din Superligă!

Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj și semnează cu altă echipă din Superligă!

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii

CITESTE SI
Toate cele patru moțiuni de cenzură &icirc;mpotriva Guvernului au picat. Bolojan: &bdquo;Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele&rdquo;

stirileprotv Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!