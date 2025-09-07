Rapid se situează pe a doua poziție în clasamentul SuperLigii României cu 18 puncte. După opt etape desfășurate în sezonul regulat, giuleștenii au bifat cinci victorii și trei rezultate de egalitate.



Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: ”Transfer de mijlocul clasamentului”



Conform gsp, Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru transferul lui Alin Fică în ”Grant”. Iar Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, a analizat mutarea.



Afaceristul a sugerat că Fică, la mijlocul terenului în angrenajul lui Costel Gâlcă, va aduce un plus la Rapid, dar chiar și așa, Marian Iancu a descris mutarea drept ”un transfer de mijlocul clasamentului”.



Fostul finanțator a explicat că giuleștenii încă nu au un număr 10 și un marcator consacrat în lot.



”Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid?! Un transfer aparent imposibil, ținând cont de obiectivele de performanță ale celor două cluburi. Dar așa am zis și anul trecut în cazul Bârligea. Dacă se face, este un plus pentru Rapid la mijlocul terenului, în fața apărării.



În lipsa unui număr 10 și a unui marcator consacrat, acest transfer pare fi făcut de o echipă de mijlocul clasamentului, care urmărește să nu ia gol și să rezolve meciurile norocos, pe contraatac sau pe greșeala adversarilor. Ori, nu așa se câștigă un trofeu.



Măcar să se facă! Vom continua să improvizăm în spatele vârfului de atac și vom da gol cu cine s-o nimeri. Ca până acum. Bulan să fie, că restul vine de la sine!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

