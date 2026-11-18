Gigi Becali anunță că este dispus să achite o sumă importantă pentru a aduce un mijlocaș ofensiv din campionatul Slovaciei.
Fotbalistul intrat în atenția roș-albaștrilor este Ammar Ramadan, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 25 de ani, legitimat în prezent la formația Dunajska Streda. Internaționalul din Siria i-a fost propus lui Gigi Becali, iar omul de afaceri și-a dat acordul de principiu pentru transfer, fiind dispus să scoată din buzunar nu mai puțin de un milion de euro.
Condiția pusă de Gigi Becali pentru realizarea transferului
„Așa este, da. Printre toți, este și ăsta (n.r. - Ramadan). E adevărat că mi-a arătat și, dintre toți pe care mi i-a arătat, ăsta mi-a sărit în ochi, dar asta nu înseamnă că-l luăm. Am zis că nu mai luăm la repezeală jucători.
I-am zis să se intereseze de condiții și mi-a zis că are hârtie de un milion. Dacă are hârtie de un milion, dau un milion, dar să-mi dea și celelalte condiții”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.
Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, mijlocașul ofensiv este cotat la 3 milioane de euro și are în palmares 20 de selecții pentru echipa națională a Siriei. În actualul sezon, Ammar Ramadan a bifat 19 apariții pentru Dunajska Streda, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere 10 pase decisive.