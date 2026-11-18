Fotbalistul intrat în atenția roș-albaștrilor este Ammar Ramadan , un mijlocaș ofensiv în vârstă de 25 de ani, legitimat în prezent la formația Dunajska Streda . Internaționalul din Siria i-a fost propus lui Gigi Becali , iar omul de afaceri și-a dat acordul de principiu pentru transfer, fiind dispus să scoată din buzunar nu mai puțin de un milion de euro.

Gigi Becali anunță că este dispus să achite o sumă importantă pentru a aduce un mijlocaș ofensiv din campionatul Slovaciei.

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Condiția pusă de Gigi Becali pentru realizarea transferului

„Așa este, da. Printre toți, este și ăsta (n.r. - Ramadan). E adevărat că mi-a arătat și, dintre toți pe care mi i-a arătat, ăsta mi-a sărit în ochi, dar asta nu înseamnă că-l luăm. Am zis că nu mai luăm la repezeală jucători.

I-am zis să se intereseze de condiții și mi-a zis că are hârtie de un milion. Dacă are hârtie de un milion, dau un milion, dar să-mi dea și celelalte condiții”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, mijlocașul ofensiv este cotat la 3 milioane de euro și are în palmares 20 de selecții pentru echipa națională a Siriei. În actualul sezon, Ammar Ramadan a bifat 19 apariții pentru Dunajska Streda, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere 10 pase decisive.