Union Saint-Gilloise a marcat de două ori în timpul suplimentar de joc în victoria cu 3-1 împotriva formaţiei Anderlecht Bruxelles, joi, reuşind să ridice Cupa Belgiei la fotbal pentru a doua oară în ultimii trei ani, transmite Reuters.

Rezervele Mohammed Fuseini (95) şi Kevin Rodriguez (100) au marcat în prelungiri, după ce scorul a fost egal, 1-1, la capătul celor 90 de minute de joc regulamentare.

Union Saint-Gilloise a deschis scorul în minutul 74 prin fundaşul argentinian Kevin Mac Allister, fratele campionului mondial Alexis, după ce au dominat ostilităţile.

Raul Florucz, câștigător al Cupei cu Union Saint-Gilloise

Înainte de marcarea golului, Union a mai avut un gol înscris cu capul după o lovitura liberă executată de căpitanul Christian Burgess, dar care a fost anulat după o analiză prelungită a sistemului VAR care a evidenţiat o poziţie de ofsaid, scrie Agerpres.

Clubul Anderlecht, ai cărui suporteri au provocat un fum imens din cauza materialelor pirotehnice, îngreunând jucătorii să vadă în timpul jocului, a egalat în minutul 80 dintr-un corner prin Mihajlo Cvetkovic.

Raul Florucz (24 de ani), atacantul român care evoluează pentru naționala Austriei, calificată la Campionatul Mondial din 2026, a rămas de data aceasta pe banca de rezerve la Union Saint-Gilloise, dar și-a trecut în CV trofeul, primul pentru el la echipa belgiană.