Primul transfer MAJOR al Stelei dupa promovare! L-a convins pe jucatorul care lua un salariu URIAS pentru liga a doua

Steaua mai are de jucat play-off-ul in liga a 4-a si barajul de promovare, dar a inceput deja sa faca planurile pentru liga a 3-a!

Antrenorul Daniel Oprita spune ca ros-albastrii au obtinut transferul lui Bogdan Chipirliu (27 de ani). Fost golgeter in B, Chipirliu avea un salariu urias pentru nivelul ligii secunde. Castiga 5000 de euro pe luna la Gloria Buzau!

Stelistii nu se vor opri aici. Achizitiile continua!

"Cand o sa promovam, vor veni 3 jucatori din Liga 2, de la echipe care sunt acum in play-off. Dintre cei 3, cu unul am semnat un precontract, Chipirliu", a spus Oprita la Digisport.

Chipirliu a marcat 3 goluri in cele 10 meciuri jucate pentru Gloria Buzau in ultimul campionat. Alaturi de Oprita a mai lucrat la Juventus Bucuresti, in tricoul careia a iesit golgeter. Pentru Chipirliu a urmat apoi un transfer ratat in Portugalia si plecarea la Astra, unde n-a confirmat, insa.

Din staff-ul stelist ar putea sa faca parte in curand un alt UEFAntastic. Alaturi de Oprita e gata sa vina in Ghencea si Gabi Bostina.

