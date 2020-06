ULTIMA ORA: AMFB a respins cererea CSA! Ce pasi va trebui sa urmeze Steaua pentru a promova in Liga a 3-a

CSA Steaua a trimis o solicitare la AMFB pentru a fi considerata castigatoare a Ligii a 4-a si pentru a juca direct la baraj.

AMFB a respins cererea facuta de Clubul Sportiv al Armatei, astfel ca in Liga a 4-a, sezonul va continua printr-un play off intre primele patru echipe. Castigatoarea acestui play off va juca un baraj de promovare in Liga a 3-a.

Pentru stabilirea celui de-al patrulea loc din acest play off, se vor duela ocpantele locurilor 4 si 5 din sezonul regulat deoarece se afla la egalitate de puncte.

"Liga 4 va continua, atunci cand masurile impuse de Guvern vor putea fi indeplinite printr-un turneu play off intre primele 4 echipe clasate, in formatul aprobat in august 2019, castigatoarea acestui turneu urmand a reprezenta municipiul Bucuresti la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a.

Avand in vedere ca ocupantele locurilor al patrulea si al cincilea se afla la egalitate de puncte, acestea vor disputa un meci de baraj, intr-o singura mansa, castigatoarea acestuia urmand sa ocupe locul al patrulea si a avea dreptul de a participa la turneul sus mentionat.", a anuntat AS47 pe pagina de Facebook.

