EXCLUSIV www.sport.ro | Talpan, FURIOS dupa lovitura primita azi de Steaua! "Vreau sa vad si eu distantarea sociala! Cine o sa plateasca?"

Avocatul CSA Steaua, Florin Talpan, e nemultumit si lasa de inteles ca oficialii Federatiei Municipale isi asuma riscuri enorme in urma deciziei anuntate. La nivelul ligii a 4-a, regulile de distantare impuse in ligile superioare sunt imposibil de respectat.

"Astept si eu, sa vad cum este respectata legea, respectiv distantarea sociala pe timpul jocului din playoff-ul organizat de AMFB! Pentru ca atat s-a pus accent la tv, la serviciu, de catre Presedinte, de catre toate organizatiile de sanatate si nu numai, pe cei doi metri distantare daca nu faci parte din aceeasi familie, incat eu curios din fire, vreau sa vad distantarea! Am vazut cu totii fotografia in spatiul media de la o sedinta de guvern a unor politicieni, care au fost amendati doar pentru ca au stat alaturi la o masa rotunda!

Nu s-au atins, nu au faultat, nu s au impins! Doar au lucrat la o masa rotunda! Dar au fost amendati! Si atunci, in plin joc de fotbal, ma intreb cine va fi amendat pentru nedistantarea sociala, pentru atingere, fault etc? AMFB ul sau jucatorii? Pentru ca eu vreau si astept ca cei care s-au sesizat pentru politicienii care erau in sedinta si lucrau pentru noi, si macar isi faceau treaba, sa se sesizeze si acum impotriva celor care se joaca cu respectarea legii! Voi ce parere aveti?", e reactia lui Talpan pentru www.sport.ro.