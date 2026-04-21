Primul om pe care l-a sunat Rădoi, când a primit oferta turcilor: „Asta i-a zis“

Mirel Rădoi e într-o situație delicată! Pentru că are de ales, între a continua la FCSB, unde patronul Gigi Becali calcă în picioare autoritatea antrenorului sau a merge în Turcia, la o echipă mediocră totuși, Gaziantep, ocupanta locului 10.

Inclusiv latifundiarul din Pipera a dezvăluit, după Farul – FCSB (2-3), că finul său e nehotărât. Că e tentat să semneze cu Gaziantep mai mult pentru că și-a dat cuvântul, a ajuns la un acord verbal cu șefii clubului.

Și, totuși, după ce ar fi zis că, în principiu, e de acord să preia Gaziantep, Rădoi ar fi fost sfătuit să nu-și pună semnătura pe acte! În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, tot Gigi Becali a dezvăluit cu cine s-a sfătuit actualul antrenor al echipei sale.