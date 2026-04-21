Primul om pe care l-a sunat Rădoi, când a primit oferta turcilor: „Asta i-a zis“

Antrenorul de 45 de ani se sfătuiește, în cele mai multe decizii pe care le ia în privința carierei sale, cu un om în care are încredere maximă.

Mirel Rădoi e într-o situație delicată! Pentru că are de ales, între a continua la FCSB, unde patronul Gigi Becali calcă în picioare autoritatea antrenorului sau a merge în Turcia, la o echipă mediocră totuși, Gaziantep, ocupanta locului 10.

Inclusiv latifundiarul din Pipera a dezvăluit, după Farul – FCSB (2-3), că finul său e nehotărât. Că e tentat să semneze cu Gaziantep mai mult pentru că și-a dat cuvântul, a ajuns la un acord verbal cu șefii clubului. 

Și, totuși, după ce ar fi zis că, în principiu, e de acord să preia Gaziantep, Rădoi ar fi fost sfătuit să nu-și pună semnătura pe acte! În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, tot Gigi Becali a dezvăluit cu cine s-a sfătuit actualul antrenor al echipei sale.

„O echipă de doi bani. Și Olăroiu i-a zis!“

Încă de când era jucător, Mirel Rădoi a avut o relație specială cu antrenorul Cosmin Olăroiu (56 de ani). Acesta a devenit mentorul mijlocașului defensiv, pe care l-a și luat la echipele sale din străinătate, Al-Hilal Riad sau Al-Ain.

Inclusiv după retragerea mijlocașului din activitate, relația Olăroiu – Rădoi a rămas foarte strânsă. Iar Oli a avut o influență mare asupra antrenorului Rădoi. Motiv pentru care acesta s-a sfătuit, în permanență, cu mentorul său, în privința deciziilor sale profesionale. 

Și acum, când a primit oferta de la Gaziantep, Rădoi a pus mâna pe telefon și a discutat cu Oli, selecționer al Emiratelor Arabe Unite.

Gaziantep e o echipă de doi lei. I-am spus și eu, i-a zis și Olăroiu. Mai bine rămâne la FCSB și califică echipa în Europa. Că dacă reușește asta, chiar că nu mai pleacă! Păi, ce? E nebun? Dacă duce echipa în Europa, stă sigur la mine“, a spus Becali, după partida de la Ovidiu.

Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
În așteptarea lui Mirel Rădoi, Gaziantep ”l-a avertizat” pe antrenorul de la FCSB: ”Așa se întâmplă la fiecare club!”
