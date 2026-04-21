Turcii s-au despărțit de Burak Yilmaz în urmă cu o săptămână, iar, în timp ce îl așteaptă pe bancă pe antrenorul celor de la FCSB, Gaziantep a bifat o victorie importantă în fața celor de la Kayserispor, scor 3-0.

Ce a spus interimarul lui Gaziantep despre situația de pe banca tehnică

Gaziantep a urcat astfel pe locul zece în clasament, cu 37 de puncte.

După meci, Mustafa Aksoy, antrenorul interimar al lui Gaziantep, a vorbit despre victorie, dar și despre situația de pe banca tehnică după plecare lui Burak Yilmaz.

Aksoy a spus la conferința de presă că Burak Yilmaz nu și-a dorit să plece de la Gaziantep, însă situația din clasament a echipei a stârnit nemulțumiri în rândurul conducerii și a făcut imposibilă rămânerea sa pe banca tehnică.

”Acesta a fost un meci foarte important pentru noi. A fost important și pentru adversar. Am reușit să facem pe teren jocul pe care ni-l doream. Reacția jucătorilor și disciplina tactică au fost la un nivel înalt. Am fi putut obține un scor mult diferit. Suntem foarte mulțumiți de rezultatul de astăzi. Am obținut o victorie categorică. Vom munci pentru a obține rezultatele dorite în meciurile următoare și pentru a ajunge pe cea mai înaltă poziție posibilă în clasament.

Am discutat mult cu jucătorii pe parcursul săptămânii și am încercat să-i motivăm. Fiecare meci are o poveste diferită. Antrenorul Burak și echipa sa au depus mult efort. Dorim să le mulțumim foarte mult. Am pregătit foarte bine meciul împotriva adversarului pe parcursul săptămânii. Am jucat eficient în construcția fazelor, am ales jucători capabili să marcheze și am arătat acest lucru pe teren. Vrem să obținem rezultatele dorite și în săptămânile următoare.

Antrenorii nu își doresc să plece, dar rezultatele pot duce la acest lucru. Așa se întâmplă la fiecare club. Noi suntem mecanismul care intervine în astfel de situații și facem tot posibilul. Foștii noștri antrenori au contribuit foarte mult”, a spus Aksoy.

Cum a răspuns Mirel Rădoi când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB

Întrebat dacă a fost ultimul său meci la FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

"Nu știu, deocamdată sunt aici. Sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, nu știu. Să ajungem mai întâi cu bine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o mai întâi cu clubul, nu public.

Dacă încercați să mă trageți de limbă, să știți că, în ciuda faptului că nu am Bacalaureat și pentru mulți par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații care eu vreau să ajungă publice. Dacă se vor afla, clubul le va afla prima dată. I-am felicitat pe jucători, am discutat unele aspecte despre meci", a spus Rădoi.