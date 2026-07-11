Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”

Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Marius Ștefănescu a prefațat duelul din Supercupa României, dintre Universitatea Craiova și U Cluj, transmițând că obiectivul său este obținerea trofeului pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Universitatea ClujUniversitatea CraiovaCristiano Bergodi
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Universitatea Cluj, echipă pregătită de Cristiano Bergodi, întâlnește duminică, 12 iulie 2026, Universitatea Craiova, în meciul care va decide câștigătoarea Supercupei. Marius Ștefănescu (27 de ani) a discutat despre miza partidei și despre starea de spirit din vestiarul ardelenilor.

„Mă simt foarte bine. Așteptăm cu nerăbdare să ne luptăm pentru trofeu. Este un trofeu pus în joc, unul foarte important, și sper să îl câștigăm. Este un trofeu pe care l-am mai câștigat și vreau acum să-l câștig și cu U Cluj”, a transmis jucătorul, potrivit Digisport.

Mijlocașul are deja în palmares o Supercupă a României, obținută în iulie 2024 alături de FCSB, meci în care a și marcat la debutul oficial, scor 3-0 împotriva Corvinului Hunedoara.

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Adaptare rapidă sub comanda lui Bergodi

Ștefănescu a subliniat că echipa este pregătită pentru o confruntarea dificilă din Bănie și că obiectivul principal rămâne victoria.

„Am fost mulțumit de alegerea făcută, m-am simțit bine încă din prima zi. Avem un moral bun, dar suntem conștienți că ne așteaptă un meci greu. Ne dorim să câștigăm. Nu va fi ușor, dar vom face tot ce depinde de noi”, a explicat fotbalistul.

Referitor la istoricul recent dintre cele două formații, mijlocașul privește cu optimism meciul direct. „Am văzut meciul din finala Cupei României, iar pe cel de aici, din campionat, l-am urmărit chiar din tribună. Dar fiecare meci este diferit și sper ca de această dată să ne bucurăm noi. Gazonul este impecabil, arată foarte bine. Sper să nu se deterioreze, pentru că este nou. La cum arată acum, este incredibil”, a adăugat Ștefănescu.

Partida de duminică va fi condusă la centru de arbitrul Iulian Călin. Acesta va fi ajutat la linii de asistenții Florin Neacșu și Marin Nicușor, iar din camera VAR meciul va fi supervizat de Adrian Cojocaru și Valentin Porumbel. Arbitru de rezervă a fost desemnat Laszlo Imre Bucsi.

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