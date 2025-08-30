Extrema de 25 de ani a început excelent sezonul, cu patru goluri în opt partide de SuperLigă, și a primit și convocarea lui Mircea Lucescu la echipa națională, pentru duelurile cu Canada și Cipru.



Pleacă Alex Dobre de la Rapid? Răspunsul lui Victor Angelescu



După victoria cu UTA Arad, scor 2-0, meci în care Dobre a înscris golul secund al giuleștenilor, Victor Angelescu a fost întrebat despre o eventuală plecare a jucătorului. Acționarul minoritar al Rapidului a clarificat imediat situația: Dobre nu se mișcă din Giulești în această vară.



Angelescu a explicat că extrema dreaptă este un fotbalist important în planurile clubului și că nu există discuții pentru o despărțire.



”La Dobre nu se pune problema să plece de la Rapid în acest moment. Nu suntem dispuși să renunțăm la jucătorii care pot să ne ajute”, a declarat Angelescu la Digi Sport.



Alex Dobre are o cotă de piață de 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Alex Dobre l-a dat pe spate pe Giovanni Becali: „Viteză, goluri, prezență!”

Arhicunoscutul impresar Giovanni Becali a remarcat profesionalismul lui Alex Dobre, atât pe teren, cât și în afara lui.

„E un jucător pe care nu l-am cunoscut, nu l-am impresariat. Îl cheamă Dobre, e la Rapid. A fost la Famalicao și prin Franța. Are devotament total pentru echipa la care joacă, viteză, goluri, prezență. Mereu e îngrijit, fresh, are un comportament la conferințele de presă cum rar am văzut la fotbaliștii din România”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.

