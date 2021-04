"Eu ca jucator nu am ambitie?! Mai conteaza antrenorul?" Oprita ii face praf pe jucatorii nationalei! Atac dezlantuit al antrenorului Stelei

Daniel Oprita a vorbit despre meciurile nationalei dupa cele doua infrangeri din preliminariile Mondialului.

Mirel Radoi a decis sa ramana in continuare pe banca nationalei Romaniei, in ciuda criticilor primite dupa infrangerea cu Armenia, iar anuntul a fost facut de reprezentanti FRF.

Daniel Oprita, antrenor al lui CSA Steaua a vorbit despre decizia lui Radoi, dar si despre infrangerea de la Erevan, criticandu-i pe jucatorii nationalei si acuzandu-i de infrangerea suferita.

"S-a dat prea mult in selectioner. Ma asteptam ca ar putea ceda, dar e foarte bine ca a ramas. Eu sunt sigur ca are incredere in el si poate sa faca ceea ce trebuie. El ce putea sa spuna dupa un asemenea joc? Tot vorbim ca jucam inchis, deschis... inchidem si deschidem si nu batem pe nimeni.

Inainte ii criticam pe Contra si Daum, ca trebuiau sa joace mai deschis. Pana la urma, e si vina jucatorilor. N-aveau voie sa ne dea gol, nu mai tine de antrenor. Eu ca jucator nu am ambitia mea sa ajungem la un turneu final? Mai conteaza antrenorul?

Puteam sa fim cu doi eliminati si n-aveau voie sa ne bata! Tu nu poti sa pastrezi un rezultat? Nu mai aveau voie sa ne intoarca", a spus Daniel Oprita pentru Digi Sport.