Reprezentativa Under 21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminarii cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naționala Serbiei.

Programul tricolorilor:

Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad);

Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca).

Ambele meciuri vor fi transmise live pe Pro Arena și VOYO.

Adrian Frănculescu de la Steaua, la reprezentativa de tineret



În lotul convocat de selecționerul Costin Curelea se află și portarul Adrian Frănculescu de la Steaua, care a avut o evoluție senzațională în ultima etapă din Liga 2, 0-0 cu liderul Corvinul Hunedoara.

”Convocarea vine ca o confirmare a formei excelente arătate de goalkeeperul roș-albaștrilor în acest început de sezon.

Frănculescu, titular de bază în echipa lui Daniel Oprița, a impresionat prin siguranță, reflexe și maturitate, contribuind decisiv la parcursul solid al echipei în primele etape ale Ligii a 2-a”, a subliniat AS47 (foto).

Lotul naționalei Under 21 convocat de selecționerul Costin Curelea



Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova) - ACCIDENTAT și înlocuit cu Rareș Pop (Rapid), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

