Roș-albaștrii sse confruntă cu multe probleme în compartimentul defensiv, astfel că în meciul din Cupa României, FCSB apelează la serviciile unui fotbalist de doar 16 ani.

Mihai Stoica: ”Am niște emoții duble pentru Dăncuș!”

Mihai Stoica a anunțat cu o zi înaintea marți seară faptul că Andrei Dăncuș va fi titular în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că are mari emoții pentru fotbalistul de 16 ani, chiar dacă este convins că Dăncuș va face față cu brio.

”Miercuri va juca Dăncuș. Am niște emoții duble pentru Dăncuș, dar sunt convins că el nu va avea emoții. Nu mi-a fost frică pentru Cercel, a făcut cuplu cu Graovac.

Este extrem de ușor când faci cuplu cu un fundaș central care este fundaș în primul rând, nu care trage mingea cu talpa, care este în primul rând preocupat să construiască. Eu așa văd fotbalul, fundașul trebuie să fie fundaș”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Dăncuș a debutat la FCSB la finalul sezonului trecut, în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, din ultima rundă a play-off-ului.

