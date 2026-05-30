Eric de Oliveira a suferit un AVC în 2023 și a fost aproape să aibă un picior amputat.
Eric de Oliveira, din nou operat: ”Îmi opresc inima!”
Șeful Centrului de Copii și Juniori al clubului ACS Mediaș 2022 trebuie să fie supus unei noi intervenții chirurgicale la inimă. Fostul fotbalist va fi operat în țara sa natală, Brazilia.
Fostul fotbalist brazilian va fi supus unei operații pentru înlocuirea unei valve cardiace.
”Trebuie să mă operez, să scot o valvă. Mi-e frică, mi-e teamă. Am făcut AVC-ul în 2023, acum sunt bine. Trebuie să am curajul să mă operez.
Trebuie să îmi deschidă pieptul, îmi opresc inima. Poate văd cealaltă lume. A progresat medicina, am oportunitatea să mă operez în Brazilia. Am slăbit 10 kilograme, nu am mai consumat alcool, băutura nu te ajută la nimic”, a spus Eric de Oliveira la Digi Sport.
Eric este cel mai bun marcator străin din campionat, cu 72 de goluri înscrie în campionatul României.
