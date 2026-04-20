Liderul Generației de Aur a fost prezentat azi la sediul FRF, într-o conferință de presă la care au mai participat șeful FRF Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că principalul obiectiv al selecţionerului Gheorghe Hagi este calificarea la următorul turneu final, Campionatul European.
VIDEO Răzvan Burleanu a expus lista! Care sunt obiectivele lui Hagi în fruntea naționalei României
Gheorghe Hagi a fost prezentat luni la Casa Fotbalului în funcția de selecționer al naționalei României.
“Gică Hagi se întoace la echipa naţională. Sunte foarte încrezători în ceea ce înseamnă această călătorie”, a spus Burleanu. “Un contract pe patru ani. Obiectivul principal este calificarea la următorul turneu final. În toamnă este Liga Naţiunilor, pe care dorim să o câştigăm. Celelalte obiective, intermediare, să câştigăm fiecare meci în parte. Relaţia noastră cu domnul Hagi a fost foarte bună de-a lungul timpului”, a menţionat şeful FRF.
Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.
În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.
Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.
