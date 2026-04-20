VIDEO Răzvan Burleanu a expus lista! Care sunt obiectivele lui Hagi în fruntea naționalei României

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gheorghe Hagi a fost prezentat luni la Casa Fotbalului în funcția de selecționer al naționalei României.

TAGS:
Razvan BurleanuGheorghe Hagiantrenornationala romaniei
Din articol

Liderul Generației de Aur a fost prezentat azi la sediul FRF, într-o conferință de presă la care au mai participat șeful FRF Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că principalul obiectiv al selecţionerului Gheorghe Hagi este calificarea la următorul turneu final, Campionatul European.

Publicitate

 “Gică Hagi se întoace la echipa naţională. Sunte foarte încrezători în ceea ce înseamnă această călătorie”, a spus Burleanu. “Un contract pe patru ani. Obiectivul principal este calificarea la următorul turneu final. În toamnă este Liga Naţiunilor, pe care dorim să o câştigăm. Celelalte obiective, intermediare, să câştigăm fiecare meci în parte. Relaţia noastră cu domnul Hagi a fost foarte bună de-a lungul timpului”, a menţionat şeful FRF.

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

CLICK AICI PENTRU INFOGRAFIE GICĂ HAGI

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!