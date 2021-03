Panduru critica strategia abordata de Mutu la meciul cu Germania: "In primele doua meciuri am aratat fotbal! Voiam sa faca Olanda egal?!"

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Fostul international Basarab Panduru a criticat modul in care nationala de tineret a Romaniei a abordat meciul decisiv cu Germania.

El a spus ca echipa lui Mutu a jucat sa nu piarda acest meci, asteptand ca Olanda sa faca doar un egal cu Ungaria in celalalt meci. De asemenea, Panduru a spus ca a avut senzatia ca jucatorii romani s-au temut de Germania, desi din punctul sau de vedere nemtii au aratat destul de modest in acest meci.

"Am avut senzatia ca nu vrem sa pierdem meciul asta. Nu ne ajuta rezultatul de egalitate. Imi pare rau de primele doua meciuri, in care am aratat fotbal. Am impresia ca ne-a fost frica de Germania, desi n-am vazut de mult timp asa jucatori rudimentari. Nu stiu daca meritam, poate trebuia sa pierdem. Din minutul 5 n-am mai avut nicio ocazie, ei au avut penalty. Am obtinut ce ne-am propus, ne-am dus cu trei mijlocas inchizatori pentru ca am vrut sa nu pierdem. Asta am vrut de la inceput, sa nu pierdem!

Noi voiam ca Olanda sa faca egal cu Ungaria? Asta am vrut noi? Nu stiu ce am asteptat noi, dar faptul ca noi jucam cel mai important meci cu trei inchizatori ma face sa cred ca n-am vrut sa pierdem. Cei mai buni trei jucatori au fost rezerva", a spus Panduru la Telekom Sport.