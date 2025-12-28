Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!”

Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!"
Iuliu Mureșan a intervenit decisiv duminică pentru a stinge conflictul izbucnit la CFR Cluj.

CFR ClujIuliu Muresanlouis munteanu
Oficialul ardelenilor i-a luat apărarea lui Louis Munteanu (23 de ani) în fața criticilor venite după ce atacantul a purtat tricoul FCSB-ului la un meci demonstrativ din Vaslui.

În timp ce patronul Ioan Varga a avut o reacție nervoasă la vederea imaginilor cu vârful său în echipamentul rivalei, Iuliu Mureșan a abordat situația cu mult mai mult calm și înțelegere. Oficialul a ținut să precizeze că gestul fotbalistului nu are nicio semnificație ascunsă și că lucrurile sunt gestionate intern, fără drama sugerată din exterior.

„Domnul Varga e mai impulsiv”

Mureșan a explicat pentru digisport.ro că a discutat cu toate părțile implicate și a asigurat fanii că situația este sub control, punând reacția dură a finanțatorului pe seama temperamentului acestuia.

„Eu știam situația, dar nu am apucat să văd reacția lui. Pentru mine, nu are nicio semnificație gestul acela. Dacă unii nu pot dormi noaptea, care nu au nicio treabă, eu pot, care sunt direct răspunzător de problemă. Domnul Varga e mai impulsiv, de aceea a reacționat așa. Am apucat să vorbesc cu toată lumea și totul este sub control”, a spus Iuliu Mureșan.

În actualul sezon, cifrele atacantului cotat la 4,5 milioane de euro sunt sub așteptările conducerii din Gruia. În cele 21 de partide disputate în toate competițiile, Munteanu a reușit să marcheze doar de trei ori și a oferit șase pase decisive.

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
E-MIL prezintă știrile zilei | Louis Munteanu a dat de belea la CFR Cluj, iar FCSB poate rămâne fără Florin Tănase
Andrei Cordea a dezvăluit secretul formei sale la CFR Cluj: „Nu sunt disperat”
Prima plecare de la CFR Cluj din iarnă. Dorit de FCSB, fotbalistul e OUT: „Îi mulțumim pentru munca depusă”
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Îl mai recunoști? Fostul atacant de la Liverpool riscă acum pedeapsa cu închisoarea
Revenire de senzație? Marko Dugandzic e dorit de o echipă din Superligă
"Stadionul-fantomă" de 400 de milioane € ar putea fi inaugurat după 21 de ani! A început montarea acoperișului
Alarmă la FCSB! 9 jucători pot pleca gratis în 2026
Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”



Revenire de senzație? Marko Dugandzic e dorit de o echipă din Superligă
Alarmă la FCSB! 9 jucători pot pleca gratis în 2026
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!”
Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
„Dinamo este bine!” Iuliu Mureșan, convins că echipa din „Groapă” va trece cu bine peste probleme
Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

