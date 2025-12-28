Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!”

În timp ce patronul Ioan Varga a avut o reacție nervoasă la vederea imaginilor cu vârful său în echipamentul rivalei, Iuliu Mureșan a abordat situația cu mult mai mult calm și înțelegere. Oficialul a ținut să precizeze că gestul fotbalistului nu are nicio semnificație ascunsă și că lucrurile sunt gestionate intern, fără drama sugerată din exterior.

Oficialul ardelenilor i-a luat apărarea lui Louis Munteanu (23 de ani) în fața criticilor venite după ce atacantul a purtat tricoul FCSB-ului la un meci demonstrativ din Vaslui.

„Domnul Varga e mai impulsiv”



Mureșan a explicat pentru digisport.ro că a discutat cu toate părțile implicate și a asigurat fanii că situația este sub control, punând reacția dură a finanțatorului pe seama temperamentului acestuia.



„Eu știam situația, dar nu am apucat să văd reacția lui. Pentru mine, nu are nicio semnificație gestul acela. Dacă unii nu pot dormi noaptea, care nu au nicio treabă, eu pot, care sunt direct răspunzător de problemă. Domnul Varga e mai impulsiv, de aceea a reacționat așa. Am apucat să vorbesc cu toată lumea și totul este sub control”, a spus Iuliu Mureșan.



În actualul sezon, cifrele atacantului cotat la 4,5 milioane de euro sunt sub așteptările conducerii din Gruia. În cele 21 de partide disputate în toate competițiile, Munteanu a reușit să marcheze doar de trei ori și a oferit șase pase decisive.

