"Am ridicat problema sanatatii la UEFA, ni s-a spus ca e ok!" DRAMA traita de Ovidiu Hategan dupa ce a arbitrat Valencia - Atalanta

Ovidiu Hategan a condus de la centru returul optimilor Champions League dintre Valencia si Atalanta.

Arbitrul roman, alaturi de asistentii sai, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe si Sebastian Coltescu au fost pusi in izolare dupa ce mai bine de 35% din lotul Valenciei a fost testat pozitiv.

Ovidiu Hategan a povestit cum a decurs toata situatia intr-un interviu pentru Telekom Sport. Arbitrul a declarat ca a incercat sa vorbeasca cu UEFA pentru a se asigura ca sunt in afara pericolului el si colegii sai.

"In momentul in care am primit delegarea, cu 5-6 zile inainte de meci, am avut o strangere de inima. Am avut discutii cu cei de la UEFA, atat cu seful meu cat si cu staff-ul administrativ, in care am ridicat aceasta problema, problema sanatatii noastre, a jucatorilor, a tuturor celor implicati. Ni s-a spus ca e ok, ca jucam fara spectatori si totul este in regula, pentru ca cei de la Atalanta sunt cantonati, sunt in izolare, au aproape o carantina totala la centrul lor sportiv din Bergamo, ca sunt controlati periodic si toata lumea este negativa si nu reprezinta niciun pericol.

Ne-am monitorizat toti dintre noi, nu am avut simptome pana in a doua saptamana. Eu am inceput sa tusesc, temperatura am avut-o normala. Miercuri si joi am avut doua zile un pic mai proasta din punct de vedere al statusului general, apatie, oboseala, anumite dureri musculare, dar nu stiam exact daca din cauza izolarii. Nu am luat niciun medicament si am stat sa vad daca dezvolt cumva alte semne. Pe sambata mi-a scazut in intensitate aceasta tuse. Duminica, in schimb, am reluat episoadele de tuse, iar luni si marti din ce in ce mai tare. Tot am incercat sa imi fac testul, i-am anuntat pe cei de la DSP, dar a fost un pic dificil, pentru ca au fost 4-5 zile in care am avut aceste discutii", a declarat Ovidiu Hategan pentru Telekom Sport.