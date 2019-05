Ovidiu Hategan, delegat la semifinala de Europa League pentru a doua oara in cariera! Meciul URIAS pe care il va arbitra

Din brigada lui Hategan vor mai face parte Radu Petrescu, Sebastian Coltescu, Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe.

Desi prestatiile lui Ovidiu Hategan au fost destul de contestate in ultimul sezon, iar pe 24 aprilie Dunarea Calarasi chiar a dat un comunicat de presa in care acuza, inainte meciului cu Hermannstadt, „relatia speciala cu Iuliu Muresan” si existenta unor temeri ca ar putea fi dezavantajata in lupta pentru salvarea de la retrogradare, arbitrul din Arad a fost delegat de UEFA la un meci foarte important. Hategan va conduce, joi, 9 mai, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, partida retur din semifinalele Europa League dintre Chelsea si Eintracht Frankfurt (in tur, 1-1). “Centralul” din Arad va fi ajutat de “asistentii” Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, “aditionali” vor fi Radu Petrescu si Sebastian Coltescu, in timp ce al patrulea oficial delegat este Pavel Kralovec din Cehia.

In runda precedenta din cupele europene, Hategan a fost delegat la partida din sferturile de finala ale Europa League dintre Napoli si Arsenal. Aceasta este cea de-a doua semifinala de Europa League din cariera lui Hategan, care a mai condus si duelul dintre Manchester United si Celta Vigo, din sezonul 2016-2017.

CRACIUNESCU ACUZA CA ARBITRII GRESEAU GRAV IN LIGA 1, DAR PRIMEAU INEXPLICABIL DELEGARI LA MECIURI IMPORTANTE DIN CUPELE EUROPENE

„Arbitrajul romanesc este, ca si scoala romaneasca, intr-o scadere evidenta, pentru ca au ajuns la catedra corigenti si repetenti, oameni fara niciun fel de valoare morala. Dati afara din arbitraj, ajunsi acum observatori, ajunsi instructori de arbitri. Si cand ma refer la acest lucru, dupa parerea mea Deaconu este una dintre marile deceptii pe care le-am cunoscut eu, ca om. Daca gresesti in campionatul Romaniei si pe urma primesti delegari internationale, chiar mi se pare un lucru care nu miroase a bine. E pacat, pentru ca in Romania avem foarte multi arbitri talentati.

Ii dam 8.500 de euro pe luna acestui individ, lui Vassaras, ca sa primim delegari internationale. Chiar mi se pare o chestie urata! Nu pot sa concep cum poate sa conduca unul de afara arbitrajul cat timp nu sta aici. Ar trebui sa fie un semnal de alarma, daca suntem in normalitate. Dar noi consideram normalitatea ca, daca il avem pe domnul Vassaras, care e ruda cu domnul Theodoridis de pe la UEFA, cu secretarul general, care e si in comisia de arbitri, si avem delegari internationale, si avem delegari bune, in campionatul intern nu mai conteaza ce facem sau facem ce vrem noi. Primul criteriu este sa arbitrezi foarte bine in tara, asta ar trebuie sa fie primul criteriu.

Ati vazut cum a fost retrogradata Timisoara de arbitrii FIFA? Cu greseli succesive in ultimele etape, grave, comise numai de arbitri FIFA. Medias cu Timisoara, un penalty, Gaman, arbitru FIFA... Un penalty de i-a dat dat peste picioare, l-a aruncat pe un jucator timisoarean in aer si a cazut in cap. Eu asa ceva rar am vazut in fotbal, un astfel de fault, si arbitrul nu a dat nimic. Aflat in pozitie buna, nu a dat nimic si a pierdut Timisoara. Au venit apoi la Dinamo, nu li s-a acordat lovitura de la 11 metri clara celor de la Timisoara, tot cu un arbitru FIFA, mi se pare ca Coltescu a fost. Si pe urma, Hategan la Timisoara, tot asa, in minutul 88, a inventat o lovitura de la 11 metri, care nu a fost, si noroc ca nu s-a inscris, dar erau picati de atunci. Pana la urma au picat, nu s-au lasat pana nu i-au picat. Cand vezi lucruri din acestea flagrante si cand e luata la ochi o singura echipa, la ce te gandesti? Nu am vazut niciodata, dar niciodata in viata mea, ca arbitrii de pe lista FIFA sa fie angrenati intr-o retrogradare, asa cum au fost angrenati in retrogradarea lui Poli Timisoara, in campionatul trecut. Este pentru prima data cand vad greseli succesive numai cu arbitri FIFA. Am vazut la viata mea Cooperative, am mai vazut si meciuri din astea si din alea, dar lista FIFA, angrenata in retrogradarea unei echipe, asa cum a fost cu Timisoara, n-am vazut niciodata", acuza Ion Craciunescu intr-un interviu pentru Sport.ro din octombrie 2018.