Prima reactie a lui Ovidiu Hategan dupa ce a fost testat de coronavirus! Arbitrul a condus partida Valencia-Atalanta, considerata "bomba biologica"

Hategan a iesit din carantina.

Ovidiu Hategan a arbitrat partida Valencia-Atalanta, din Liga Campionilor, disputata pe 10 martie. Meciul din Spania a fost printre ultimele dispute inainte de intreruperea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus. Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe au facut si ei parte din brigada delegata la meci, Sebastian Coltescu a fost al patrulea oficial. Toti 4 au intrat in carantina pentru 14 zile, dupa revenirea in Romania.

Ovidiu Hategan a vorbit dupa iesirea din carantina si a declarat ca se simte bine, iar testul pentru Covid-19 a fost negativ.

"Suntem toti sanatosi, slava Domnului! Dintre toti, eu am fost singurul care am avut ceva simptome, in sensul ca am avut o tuse seaca. Nu ceva grav, in alte conditii poate ca nu as fi bagat de seama. Recunosc, m-am speriat putin avand in vedere si faptul ca sotia este insarcinata. Am facut testul vineri si mi-a venit rezultatul, este negativ. Am avut emotii, abia asteptam sa aflu rezultatul. Multumescu tuturor celor care s-au interesat de sanatatea noastra, am primit multe telefoane in aceasta perioada. Este un moment dificil pentru toata lumea, dar va trece. Trebuie sa fim atenti si sa ne protejam, pe noi si pe cei apropiati noua! Vom avea timp sa facem totul, dar acum trebuie sa avem grija de sanatatea noastra si nimic mai mult. E tot ce conteaza! Sa fim responsabili si sa respectam masurile luate de autoritati", a spus Ovidiu Hategan, conform site-ului oficial al FRF.