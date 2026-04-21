După ce s-a bucurat de încrederea lui Mirel Rădoi, experimentatul fundaș a fost principala țintă a criticilor finanțatorului, critici care au culminat cu anunțul făcut marți.

Adi Popa a analizat situația lui Vlad Chiricheș de la FCSB

Adi Popa nu exclude posibilitatea ca Vlad Chiricheș să fi fost forțat în echipă din ”linia a doua”, o referire la Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

”Motoreta” vede posibil un scenariu în care, din dorința de a scăpa de Chiricheș, conștient că fundașul ajuns la 36 de ani nu mai este pe placul lui Gigi Becali, Mihai Stoica să îl bage la înaintare pe fotbalist. Cu toate acestea, Adi Popa este convins că Mirel Rădoi a avut încredere deplină în Vlad Chiricheș în condițiile în care fotbalistul a fost din nou titular la FCSB contrar celor spuse de Gigi Becali.

”Acolo probabil este alt război, între nea Gigi și Chiri (n.r. Chiricheș). Așa îți dai seama. Adică, dacă omul intră și își face treaba... Nu (n.r. nu îl vede pe Chiricheș să fie în conflict cu cineva), dar să nu fie chestie mai din spate, din linia a doua cum s-ar zice (n.r. referire la Mihai Stoica). Înțelegi? Eu nu știu nimic, dar am trecut pe acolo și cunosc modul de lucru. Chiri e băgat la înaintare din linia a doua: 'Bă, nu mai poate!'. Astea se poartă acum.

Și odată ce i-au pus ștampila 'Nu mai poate! Are 37 de ani' sau eu știu ce cred ei... Mirel nu îl băga niciodată pe Chiricheș dacă nu avea date bune la antrenament! Mirel nu stă la discuții cu asta! A fost sigur că este peste ce are pe acel post în momentul de față și a avut încredere în el. Acum, dacă se vorbește altceva despre el, a intrat în oala aia”, a spus Adi Popa la Iamsport.

Tensiunile dintre Adi Popa și Mihai Stoica sunt vechi

Înțepăturile dintre Mihai Stoica și Adi Popa nu sunt noi. Au început în urmă cu câțiva ani, când jucătorul a semnat cu CSA Steaua și a susținut că FCSB nu este continuatoarea de drept a echipei care în 1986 câștiga Cupa Campionilor Europeni.

Nu de puține ori fotbalistul a primit replici care mai de care mai acide din partea oficialului de la FCSB.

”E un mic influencer, că fotbal nu mai joacă de mult, cam de când a plecat de la noi, de la FCSB care nu e Steaua. El se dă atacant, nu? A jucat în 3 campionate în străinătate și a dat un gol atacantul ăsta mic. E băgat în seamă prea mult. El a existat și a făcut bani în exclusivitate datorită echipei despre care spune acum că nu e Steaua. În afară de 2 ani cât a jucat la echipa armatei, unde a mai jucat?

Doar a trecut pe la noi. Spuneți-mi un gol important marcat de băiatul ăsta. Unul, nu vreau mai mult! Mie nu-mi plac oamenii care încearcă să treacă drept altcineva. Până a plecat la Reading nu i-am auzit vocea. Când s-a întors a început să explice niște chestii... rămăseserăm uimiți: «Cine ești? Te-ai schimbat deodată». Vrum, vrum, Mustang...”, spunea Mihai Stoica despre Adi Popa în urmă cu trei ani.