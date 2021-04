Femeia cu cel mai lung par din lume s-a tuns pentru prima data in 12 ani! Incredibil ce a ales sa faca apoi cu parul sau 

Femeia cu cel mai lung par din lume s-a tuns.

Indianca in varsta de 18 ani a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce si-a lasat parul sa creasca pana la o lungime de peste 2 metri.

Acum, dupa 12 ani in care nu s-a tuns, tanara a ales sa apeleze la serviciile unui frizer. Potrivit jurnalistilor de la UPI.com, Nilanshi Patel a ales sa se tunda pentru a putea sa-si doneze parul pentru muzeul 'Ripley's Believe It or Not!' si pentru muzeul Guinness World Records din Hollywood.

"Parul meu mi-a dat multe. Datorita parului meu sunt cunoscuta sub numele de 'reala Rapunzel', iar acum este timpul sa dau ceva inapoi. Imi place noua mea coafura. Ma simt mandra ca imi voi trimite parul in Statele Unite pentru a fi expuse in muzeu, oamenii vor fi inspirati de el", a declarat tanara.

Initial, fata a vrut sa-si doneze parul pentru a fi facute peruci pentru copiii cu cancer, insa mama ei a convins-o ca e mai bine sa-l expuna intr-un muzeu pentru a servi ca sursa de inspiratie pentru alte persoane. In schimb, mama tinerei a spus ca isi va dona ea parul pentru a fi transformat in peruci.