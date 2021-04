Rapidul a dat lovitura in prelungiri si a castigat la Timisoara dupa ce Poli a avut 1-0 pana in minutul 85! A treia victorie in playoff pentru echipa lui Iosif care urca pe primul loc

Rapidul a castigat si al treilea meci din playoff-ul de promovare in Liga 1.

Echipa antrenata de Mihai Iosif a fost condusa la pauza la Timisoara de ASU dupa golul marcat de Ignea in minutul 30.

Dupa un joc modest, echipa giulesteana a avut insa un final de vis si a reusit sa intoarca scorul in ultimele minute ale meciului. In minutul 85, Ursu a reusit sa inscrie dupa o pasa a lui Balan, arbitrul a anulat golul pentru un presupus offside, dar a dat penalty pentru Rapid dupa un duel intre Balan si portarul Hindrich.

Balan a transformat fara emotii lovitura de la 11 metri si a restabilit egalitatea, iar in minutul 90+1 Antonio Sefer a dat lovitura la Timisoara dupa o greseala mare facuta de jucatorii lui Poli pe faza de constructie.

Rapidul a castigat astfel si al treilea meci din playoff-ul de promovare in Liga 1 si a trecut pe primul loc, la egalitate de puncte cu FC U Craiova, 42, dar cu un golaveraj superior, cu 7 meciuri ramase de jucat.

Etapa viitoare, cele doua rivale se vor intalni la Craiova luni, 19 aprilie, de la ora 21:00, in vreme ce Timisoara va juca in deplasare la Mioveni in aceeasi zi, de la ora 16:00.