Așa cum s-a mai întâmplat, Arena Națională va fi închisă din nou pentru procesul de recondiționare al gazonului. Chiar dacă e vorba despre o perioadă de doar trei săptămâni, această decizie le va afecta pe Dinamo și FCSB.

Dacă echipa lui Gigi Becali a ales stadionul din Ghencea, Dinamo va juca meciul din următoarea etapă la Slobozia, în contextul în care arena ”Arcul de Triumf” nu va fi disponibilă, scrie GSP.ro.

Dinamo - Petrolul, la Slobozia!

Este o soluție găsită de Dinamo într-un timp foarte scurt, ținând cont și de faptul că oficialii clubului au vândut deja 6.000 de bilete pentru partida cu Petrolul.

Sport.ro l-a contactat pe Ilie Lemnaru, președintele de la Unirea Slobozia, care spune că Dinamo este așteptată cu brațele deschise pe stadionul ialomițenilor, modernizat în urmă cu mai puțin de un an.

„Noi nu avem nimic împotrivă. Nu depinde de noi, suntem de acord să joace aici. Cei de la Dinamo sunt cei care decid unde își joacă meciurile”, a spus Ilie Lemnaru, președintele de la Unirea Slobozia, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru Dinamo, înfrângerea cu FC Argeș (1-2) a fost a doua din acest sezon. Urmează primul meci din retur, pe teren propriu, cu cei de la Petrolul, iar apoi derby-ul cu Universitatea Craiova de pe ”Ion Oblemenco”.

Pe 7 decembrie, ”câinii” vor juca din nou pe teren propriu, cu Oțelul Galați, dar pentru acel meci există șansa ca varianta ”Arcul de Triumf” să redevină realizabilă.