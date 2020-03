"Am toate simptomele de coronavirus!" Anuntul alarmant al unui tenismen: unde spune ca ar fi contactat virusul

Lumea sportului este lovita de pandemia de coronavirus si un tenismen spune ca ar putea fi infectat.

Bernard Tomic (27 de ani), actualul loc 200 al clasamentului ATP, spune ca se simte rau si crede ca este pozitiv de coronavirus.

Tenismenul este in carantina in acest moment si asteapta sa-i fie facut testul care va confirma daca este intr-adevar infectat.

Tomic crede ca a luat virusul pe parcursul calatoriei de la Mexico City la Monterrey de saptamana trecuta, unde a participat la un turneu de tenis.

"De marti am inceput sa nu ma simt bine! Am probleme respiratorii, iar sistemul meu imunitar este slabit. Ma simt foarte obosit. Pentru moment sunt in Miami, in izolare, asa cum am fost sfatuit. Inca nu am fost testat pentru COVID-19,, dar am toate simptomele de coronavirus. Probabil am luat virusul cand am calatorit de la Mexico City la Monterrey, saptamana trecuta. Oamenii trebuie sa ia foarte in serios aceasta problema, mai ales acasa, in Australia. Momentan nu stiu cat voi mai sta in izolare si cand voi fi testat", a spus Bernard Tomic pentru Herald Sun.