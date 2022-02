"Nu mă pun la mintea lui Becali!" Nelu Varga, reacție dură după ofensiva FCSB-ului spre Omrani

Gigi Becali a declanșat ofensiva în privința lui Omrani. Lupta pentru titlu s-a încins după ce FCSB s-a apropiat la șase puncte de gruparea lui Dan Petrescu, iar finanțatorul roș-albaștrilor atacă sus! Spre un jucător important al trupei din Gruia.

Tactică sau nu, cert e că latifundiarul a reușit să agite apele la formația patronată de Nelu Varga. Finanțatorul clujenilor s-a arătat mâhnit de atitudinea lui Becali, dar vrea să arate că nu se teme de oferta pe care omul de afaceri din Pipera i-a făcut-o francezului în vârstă de 28 de ani.

Nelu Varga: "Becali e cu poveștile"

„Nu mă pun la mintea lui Gigi Becali. El e cu gura, cu poveștile, noi ne vedem de treaba noastră. Își face iluzii degeaba. Nu poate să-l ia și nici să-l țină pe Omrani. Billel știe ce are aici, ce îi oferim, ce are asigurat la CFR”, a declarat Nelu Varga, potrivit Gsp.ro.

Situația francezului crescut de Marseille e incertă deocamdată. Omul de afaceri din fruntea campioanei a recunoscut că Omrani încă nu și-a pus iscălitura pe contractul oferit de ardeleni, însă Varga și-a exprimat speranța că nu-l va pierde pe atacant.

"Da, deocamdată Billel nu a semnat un nou contract, dar nu am insistat fiindcă avem o relație specială cu el. Nu lasă el pasărea din mână pe o poveste de pe gard. În plus, să stea Gigi liniștit că Omrani va juca în continuare, noi avem mare încredere în el, știm ce fel de om este", a mai spus Varga pentru sursa mai sus citată.

7 goluri și 4 pase decisive a reușit Omrani la CFR Cluj în cele 31 de meciuri jucate în actualul sezon

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Omrani, conform Transfermarkt

Becali: "Am vorbit cu Omrani. E ceva negociabil, care se poate realiza"

Într-o discuție telefonică la "Ora Exactă în Sport", joi dimineață, Gigi Becali anunța că a discutat cu jucătorul celor de la CFR Cluj și a explicat care sunt pretențiile financiare ale acestuia.

"Am vorbit cu Omrani acum o oră, nici nu credea că sunt eu. Am zis să mi-l dea pe Dan Petrescu să-ți confirme că sunt eu, că-mi cunoaște vocea, sau dă-mi-l pe Bordeianu. Mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro pe lună și vreo 400.000 la semnătură. E ceva negociabil, care se poate realiza. Eu, dacă îl iau, îl vând peste un an", a declarat Gigi Becali, la PRO X.

Dan Petrescu: "Omrani spune că vrea să rămână aici sau să plece în străinătate, dar nu se știe niciodată"

Dan Petrescu a spus, vineri, că a avut o discuție cu Omrani, care i-a transmis că nu are de gând să evolueze pentru un alt club din România. Totuși, antrenorul lui CFR Cluj nu exclude varianta ca franezul să se răzgândească pe parcurs.

"Mă așteptam la întrebarea asta. Omrani poate să meargă unde vrea el. Dacă ești jucător în ultimele 6 luni de contract, cum sunt și Cestor și Susic, ei pot semna cu orice echipă, exact cum au făcut Roger și Braun cu CFR. Asta e decizia lui, eu am o relație foarte bună cu el. Chiar dacă sunt un fel de tată pentru el, sunt mai dur. Câteodată mai scot niște cuvinte pe care nu trebuie să le scot. Eu țin la el, el ține la mine, el ține la club. Dacă nu era CFR Cluj, unde era el acum?

În fotbal nu mai există 'm-a ajutat clubul'. El spune că vrea să rămână aici sau să plece în străinătate. Asta mi-a spus mie, dar la fotbal nu se știe niciodată. Poți să te aștepți la orice, oricând. Eu îmi doresc ca el să rămână aici. Eu îl voi băga în teren dacă nu e accidentat și dacă se antrenează bine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Noi i-am făcut o ofertă, o ofertă care e greu de făcut mai bună. Rămâne ca el să decidă ce face cu viitorul lui. Sincer, eu l-aș vedea în România doar la CFR", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.