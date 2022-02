Dan Petrescu anunță ce se întâmplă cu transferul lui Billel Omrani la FCSB! Ce i-a spus atacantul

Francezul se află în ultimele șase luni de contract cu CFR Cluj, iar campioana României i-a făcut o propunere pentru prelungirea înțelegerii. Omrani nu a oferit încă un răspuns, iar, între timp, Gigi Becali a anunțat că îl va oferta pe fostul fotbalist al lui Olympique Marseille.

Dan Petrescu: "Omrani spune că vrea să rămână aici sau să plece în străinătate"

Patronul de la FCSB intenționează să îl transfere în vară pe Omrani, când rămâne liber de contract. Becali a dezvăluit, joi, la Ora Exactă în Sport, că atacantul solicită 400.000 de euro la semnătură și un salariu lunar de 45.000 de euro, condiții pe care omul de afaceri le consideră "realizabile".

Cu toate acestea, Dan Petrescu anunță că a avut o discuție cu Omrani, care i-a transmis că nu are de gând să evolueze pentru un alt club din România. Totuși, antrenorul lui CFR Cluj nu exclude varianta ca franezul să se răzgândească pe parcurs.

"Mă așteptam la întrebarea asta. Omrani poate să meargă unde vrea el. Dacă ești jucător în ultimele 6 luni de contract, cum sunt și Cestor și Susic, ei pot semna cu orice echipă, exact cum au făcut Roger și Braun cu CFR. Asta e decizia lui, eu am o relație foarte bună cu el. Chiar dacă sunt un fel de tată pentru el, sunt mai dur. Câteodată mai scot niște cuvinte pe care nu trebuie să le scot. Eu țin la el, el ține la mine, el ține la club. Dacă nu era CFR Cluj, unde era el acum?



În fotbal nu mai există 'm-a ajutat clubul'. El spune că vrea să rămână aici sau să plece în străinătate. Asta mi-a spus mie, dar la fotbal nu se știe niciodată. Poți să te aștepți la orice, oricând. Eu îmi doresc ca el să rămână aici. Eu îl voi băga în teren dacă nu e accidentat și dacă se antrenează bine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Noi i-am făcut o ofertă, o ofertă care e greu de făcut mai bună. Rămâne ca el să decidă ce face cu viitorul lui. Sincer, eu l-aș vedea în România doar la CFR", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

7 goluri și 4 pase decisive a reușit Omrani la CFR Cluj în cele 31 de meciuri jucate în actualul sezon

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Omrani, conform Transfermarkt

Într-o discuție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a povestit, joi, că a discutat cu jucătorul celor de la CFR Cluj și a explicat care sunt pretențiile financiare ale acestuia.

"Am vorbit cu Omrani acum o oră, nici nu credea că sunt eu. Am zis să mi-l dea pe Dan Petrescu să-ți confirme că sunt eu, că-mi cunoaște vocea, sau dă-mi-l pe Bordeianu. Mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro pe lună și vreo 400.000 la semnătură. E ceva negociabil, care se poate realiza. Eu, dacă îl iau, îl vând peste un an", a declarat Gigi Becali la PRO X.

CFR Cluj, încrezătoare că Omrani rămâne la campioană

Cristian Balaj este încrezător că atacantul francez va continua în Gruia și de la finalul sezonului. Președintele CFR-ului mizează pe relația foarte bună pe care Omrani o are cu Dan Petrescu (54 ani).

"Ofertele nu se fac prin ziare, plus că am înțeles că s-au făcut ceva legături de transferul lui Bălgrădean la CFR Cluj. Nu mai există la CFR Cluj persoanele care au participat la transferul lui Bălgrădean, iar modul de lucru e diferit acum. Mihai Stoica a salutat acest lucru și am demonstrat cu Braun și Roger asta. Îmi doresc să avem același tratament din partea celorlalte cluburi.

Cu Omrani s-a discutat. Oferta este mai bună decât ce avea înainte. El își dorește să rămână la Cluj, se înțelege foarte bine cu Dan Petrescu. Dan Petrescu îl motivează, a ajuns aici și datorită lui Dan Petrescu. Eu cunosc relația pe care Dan Petrescu o are cu Omrani, își petrec după-amiazile împreună, merg împreună la piscină. În fiecare săptămână au zile când merg la piscină, fac recuperarea împreună", a declarat Cristian Balaj la Ora Exactă în Sport, la PRO X.