Nu il mai recunosti :) Cum arata Razvan Ochirosii la 30 de ani! Ce performanta a reusit cel mai tanar marcator din istoria FCSB-ului in Champions League! FOTO

Cum arata la 30 de ani Razvan Ochirosii si ce performanta a atins la clubul pentru care joaca.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Razvan Ochirosii joaca in prezent la CD Guijuelo, o echipa din liga a 3-a din Spania. Cel mai tanar marcator al FCSB-ului in Champions League a ajuns la 30 de ani si atins o borna remarcabila. A ajuns la 100 de meciuri disputate pentru clubul spaniol si a vorbit pentru presa din provincia spaniola.

"A costat mult, dar pentru mine este o mandrie sa ajung la aceasta cifra. Spune multe despre club si despre mine. Sper ca mai urmeaza multe, voi lupta pentru asta. Guijuelo este echipa care mi-a oferit totul si cea care m-a ajutat sa ajung in fotbalul profesionist. Va fi intodeauna acasa pentru mine! Desigur, niciodata nu stii ce se poate intampla in viitor", a spus Razvan Ochirosii.

Razvan Ochirosii detine recordul pentru cel mai tanar marcator din istoria celor de la FCSB in cupele europene. In 2006, intr-un meci cu Gorica din preliminariile Champions Legue, moment in care Ochirosii avea 17 ani, a marcat pentru ros-albastri si a intrat in istoria clubului. Acesta a evoluat in 27 de partide pentru FCSB si 12 meciuri pentru echipa nationala. In sezonul 2005-2006 a cucerit titlul de campion cu ros-albastrii, performanta pe care a repetat-o si in sezonul 2010-2011 in tricoul celor de la Otelul Galati.

Sursa foto: Telekomsport