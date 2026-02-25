VIDEO „Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis

Marcu Czentye
Roger Federer a asistat, din tribune, la un succes care marchează longevitatea „monstruoasă” a compatriotului Stan Wawrinka.

Câștigători ai medaliei de aur olimpice în proba de dublu a Jocurilor Olimpice de la Beijing 2008, Roger Federer și Stan Wawrinka rămân prieteni, și după trecerea bornei de 40 de ani.

Cei doi elvețieni care au câștigat împreună 23 de titluri de mare șlem, în proba individuală, s-au regăsit în Dubai, în cadrul turneului ATP 500 din Emiratele Arabe Unite.

Federer și Wawrinka, într-un club select al tenismenilor clasați în top 100 ATP, după împlinirea vârstei de 40 de ani

Roger Federer a urmărit din tribune cum Stan Wawrinka - la 40 de ani, clasat pe locul 99 mondial - și-a asigurat un duel cu Daniil Medvedev (11 ATP), după o victorie scor 7-5, 6-3 contra libanezului Benjamin Hassan (289 ATP).

Până la Wawrinka - Medvedev, meci programat miercuri, 25 februarie, după ora 09:00, lumea tenisului celebrează relația bună dintre Federer și Wawrinka, dar și longevitatea demonstrată în maniere incredibile.

Federer și Wawrinka se numără printre puținii tenismeni care au reușit să pătrundă în top 100 ATP după împlinirea vârstei de 40 de ani.

În această listă se mai găsesc nume ca Jimmy Connors (40 de ani când a fost în top 100 ATP ultima oară), Ivo Karlovic (40 de ani), Torben Ulrich (45 de ani ) sau Ken Rosewall (44 de ani).

Wawrinka a savurat o bere, pe teren, după ultimul meci jucat la Australian Open

„A fost o călătorie minunată. V-am văzut bucurându-vă de tenis, strigând, împărtășindu-ne pasiunea, și chiar bând. După atât de mulți ani, e rândul meu acum,” a spus Stan Wawrinka, după care a fugit să aducă două beri la doză.

Wawrinka a dat noroc cu directorul turneului, Craig Tiley, în uralele publicului, căruia jucătorul din Elveția i-a mulțumit pentru emoțiile pe care i le-a putut dărui, de-a lungul timpului.

Federer și Wawrinka

Roger Federer și Rafael Nadal / Foto: Imago
