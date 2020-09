Despre asta nu s-a stiut nimic! Becali a mai vrut sa faca azi un transfer la FCSB! Dezvaluire de ultima ora a Anamariei Prodan

Becali i-a adus azi pe Enache, Caiado si Karanovic pentru a completa echipa inaintea meciului cu Slovan Liberec.

L-ar mai fi vrut si pe Ousmane Viera, insa ivorianul de 33 de ani n-a putut fi adus din cauza problemelor cu pasaportul. Viera e ivorian. FCSB avea nevoie ca fotbalistul sa aiba acte europene pentru a-l putea inregistra cat mai repede.

Agentul Anamaria Prodan spune ca era gata sa trimita oricati fotbalisti i-ar fi cerut Becali de la Hermannstadt. Prodan ii critica pe fotbalistii Astrei, care n-au vrut sa semneze in conditiile lui Gigi.

"Le-am explicat jucatorilor, au zis ca e o onoare sa mearga la FCSB. Acum ai voie sa joci la 3 echipe intr-un sezon ca jucator, de cand cu COVID-ul. Trebuia sa le spuna cineva asta jucatorilor de la Astra. Le-as fi dat toata echipa daca era nevoie. Au solicitat si fundas, dar Viera n-avea cum sa joace. Trebuie pasaport european, e mai dificil. Trebuia facut totul foarte repede. Sunt facute pana in iarna transferurile.

In momentele astea, nu stai sa te uiti la bani. Important e sa treaca hopul asta, sa dea Dumnezeu sa fie bine. Jucatorii se vad in Europa, asa ca noi, managerii, stam cu capul sus in fotbalul european. Trebuie multa stapanire de sine. Daca trece FCSB, chiar e o minune! Mereu pariez castigator. Daca simt ca nu castig, nu ies in fata. Au antrenor pe banca, pe Pintilii, nu ni l-au cerut pe Ruben Albes. Enache terminase contractul pentru ca n-a fost platit, era liber, antrenat. Nu vine dupa 6 luni de pauza. S-a intors cu capul sus. Enache s-a antrenat inclusiv azi dimineata. Punem banii pe primul plan, dar daca nu riscam in viata asta... Poate si cei de la Astra trebuiau sa inteleaga situatia asta", a spus Anamaria Prodan la Digisport.